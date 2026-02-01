"Jujuy se posiciona entre los grandes escenarios deportivos del país", dijo Carlos Sadir

Triatlón en Jujuy.

La provincia de Jujuy volvió fue sede de la quinta y última fecha del Campeonato Regional de Triatlón, que se disputó en el Dique La Ciénaga, en la ciudad de El Carmen, y reunió a más de 250 atletas de todo el NOA, además de turistas y familias que acompañaron la jornada.

El gobernador Carlos Sadir participó del cierre de la competencia y destacó la importancia del evento. “Es un lindo evento deportivo a nivel nacional”, señaló, y remarcó: “Jujuy se posiciona entre los grandes escenarios deportivos del país”.

Triatlón en Jujuy.

Sadir también valoró el trabajo articulado de las distintas áreas del Gobierno provincial que hicieron posible el desarrollo de la competencia de esta magnitud. “Estamos apoyando y acompañando a los jujeños que compiten fuera de la provincia, es un honor que nos representen”, afirmó.

Triatlón en Jujuy. En ese marco, el mandatario subrayó el rol del deporte en la formación integral de la comunidad: "El deporte es salud, es compañerismo, es trabajo en equipo y es un valor fundamental para la vida del jujeño", expresó. Por su parte, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, ponderó la realización de la quinta fecha del triatlón en Jujuy como "una manera de mostrar la provincia al mundo" y aseguró que el territorio jujeño está "a la altura de grandes organizaciones deportivas". Además, anticipó un año cargado de eventos de relevancia nacional, entre ellos la presentación de Los Pumas frente a Australia el próximo 29 de agosto. "Jujuy está en crecimiento", sostuvo. Embed - Luis Calvetti - Secretario de Deportes

