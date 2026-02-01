domingo 01 de febrero de 2026

1 de febrero de 2026 - 17:09
Triatlón.

"Jujuy se posiciona entre los grandes escenarios deportivos del país", dijo Carlos Sadir

El gobernador Carlos Sadir acompañó el cierre del Campeonato Regional de Triatlón en el Dique La Ciénaga y destacó la importancia del evento.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Triatlón en Jujuy.

Triatlón en Jujuy.

El gobernador Carlos Sadir participó del cierre de la competencia y destacó la importancia del evento. “Es un lindo evento deportivo a nivel nacional”, señaló, y remarcó: “Jujuy se posiciona entre los grandes escenarios deportivos del país”.

image
Triatl&oacute;n en Jujuy.

Triatlón en Jujuy.

Sadir también valoró el trabajo articulado de las distintas áreas del Gobierno provincial que hicieron posible el desarrollo de la competencia de esta magnitud. “Estamos apoyando y acompañando a los jujeños que compiten fuera de la provincia, es un honor que nos representen”, afirmó.

image
Triatl&oacute;n en Jujuy.

Triatlón en Jujuy.

En ese marco, el mandatario subrayó el rol del deporte en la formación integral de la comunidad: “El deporte es salud, es compañerismo, es trabajo en equipo y es un valor fundamental para la vida del jujeño”, expresó.

Por su parte, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, ponderó la realización de la quinta fecha del triatlón en Jujuy como “una manera de mostrar la provincia al mundo” y aseguró que el territorio jujeño está “a la altura de grandes organizaciones deportivas”. Además, anticipó un año cargado de eventos de relevancia nacional, entre ellos la presentación de Los Pumas frente a Australia el próximo 29 de agosto. “Jujuy está en crecimiento”, sostuvo.

Embed - Luis Calvetti - Secretario de Deportes

