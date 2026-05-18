Cuándo y dónde es la final del Torneo Apertura

Dónde y cuándo se jugará la final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano de Córdoba.

Quedaron definidos los dos equipos que disputarán la final del Torneo Apertura . El primero en conseguir la clasificación fue River Plate , que derrotó 1-0 a Rosario Central en una semifinal intensa jugada en el Estadio Monumental . El otro finalista será Belgrano , que avanzó tras vencer por penales a Argentinos Juniors luego de igualar 1-1 en condición de visitante.

La final se jugará el próximo domingo 24 de mayo desde las 15:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes , escenario con capacidad para más de 57 mil personas .

La sede no será modificada pese a que Belgrano haya alcanzado la definición. El reglamento de la LPF establece en su artículo 8.6 que los estadios designados para la final no podrán cambiarse aunque clasifique un equipo que actúe habitualmente como local en esa cancha o jurisdicción.

Al igual que ocurrió en las demás instancias eliminatorias del Apertura, si la final termina empatada habrá un tiempo suplementario de 30 minutos . En caso de que persista la igualdad , el campeón se definirá mediante una serie de penales .

Argentinos vs. Belgrano.

El equipo que resulte ganador obtendrá la clasificación directa a la Copa Libertadores y además se asegurará un lugar en el Trofeo de Campeones, donde enfrentará al futuro campeón del Clausura, torneo que concluirá a fin de año.

Además, el equipo que conquiste el Trofeo de Campeones también obtendrá la posibilidad de disputar otros dos títulos: la Supercopa Argentina, frente al campeón de la Copa Argentina, y la Supercopa Internacional, en la que se medirá con el denominado “Campeón de Liga”, es decir, el club que termine la temporada con mayor cantidad de puntos en la Tabla General.

Qué se juega el campeón y el camino de River hasta la definición

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El reglamento de la Liga Profesional también determina que desde 2027 se pondrá en juego la Recopa de Campeones, un triangular que reunirá al campeón de la Copa Argentina 2026, al ganador de la Supercopa Argentina y al vencedor de la Supercopa Internacional.

River Plate alcanzó la final después de terminar en el segundo puesto de la Zona B, por detrás de Independiente Rivadavia, que sumó 33 puntos. El equipo actualmente conducido por Eduardo Coudet tuvo a Marcelo Gallardo como entrenador hasta la séptima fecha, luego asumió el “Chacho” desde la jornada 10, con un interinato de Marcelo Escudero entre ambos ciclos.

River lo ganó 1 a 0 ante Rosario Central.

Con una campaña de 9 triunfos, 2 igualdades y 5 caídas, River Plate se cruzó con San Lorenzo en los octavos de final y logró avanzar por penales en el Estadio Monumental, tras rescatar un empate agónico en los últimos minutos. Más adelante, venció 2-0 a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El conjunto de Núñez afrontará esta definición con el objetivo de terminar una sequía de más de dos años sin títulos. Su última consagración fue en marzo de 2024, cuando conquistó la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata.

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Antes del receso de mitad de año por el Mundial, el equipo dirigido por Eduardo Coudet todavía tiene varios compromisos por delante. El próximo miércoles 20 de mayo recibirá a Red Bull Bragantino desde las 21:30 por la quinta fecha de la Copa Sudamericana.

Luego, cerrará su participación en el Grupo H del certamen continental frente a Blooming el miércoles 27 de mayo, también a las 21:30, en Núñez. Además, todavía resta confirmar cuándo se disputará el cruce de 16avos de final de la Copa Argentina ante Aldosivi.

Los últimos campeones y las definiciones más recientes

Desde la implementación de este formato, que comenzó en 2025 y contempla dos torneos con fase regular y playoffs dentro de una misma temporada, los campeones más recientes fueron Platense en el Apertura, tras derrotar 1-0 a Huracán en la final, y Estudiantes de La Plata en el Clausura, luego de superar por penales a Racing Club.

Platense, campeón por primera vez en su historia.

El “Pincha” también había conquistado la Copa de la Liga al imponerse nuevamente desde los doce pasos, esta vez frente a Vélez Sarsfield, club que ese mismo año obtuvo el último campeonato de liga disputado bajo el sistema tradicional de 27 fechas todos contra todos.

En cuanto a las definiciones más recientes, Vélez Sarsfield conquistó la Supercopa Internacional después de vencer 2-0 a Estudiantes de La Plata. También se quedó con la Supercopa Argentina tras derrotar por el mismo resultado a Central Córdoba.

Por su parte, Talleres de Córdoba obtuvo la pendiente Supercopa Internacional al superar por penales a River Plate. Además, el año pasado Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina luego de eliminar desde los doce pasos a Argentinos Juniors.