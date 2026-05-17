Gimnasia de Jujuy es líder: ganó 1-0 ante Temperley en el 23 de Agosto

Gimnasia de Jujuy consiguió este domingo una victoria de enorme valor al superar por 1 a 0 a Temperley en el estadio 23 de Agosto , en el marco de una nueva fecha de la Primera Nacional. El único tanto de la tarde fue convertido por Mauro Cachi en el segundo tiempo, resultado que le permitió al conjunto albiceleste continuar como único líder de la Zona B.

El equipo conducido por Hernán Pellerano alcanzó las 26 unidades y logró sacar una ventaja de tres puntos sobre Atlanta, su perseguidor más cercano en la tabla de posiciones. De esta manera, el Lobo ratificó su gran presente futbolístico y volvió a hacerse fuerte ante su gente.

Durante la primera mitad, el encuentro se desarrolló con mucha intensidad y varias situaciones claras de gol. Ambos equipos se repartieron la tenencia de la pelota en un trámite equilibrado y muy disputado en la mitad de la cancha. Gimnasia intentó generar peligro mediante la circulación por las bandas , mientras que Temperley apostó al orden defensivo y a las transiciones rápidas.

En medio de un partido trabado, el árbitro Álvaro Carranza mostró la primera tarjeta amarilla para Hugo Soria a los 20 minutos. El marcador permaneció cerrado hasta el descanso, reflejando la paridad que se vio dentro del campo de juego .

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En el complemento, el cuerpo técnico local decidió mover el banco para darle mayor profundidad ofensiva al equipo. El ingreso de Octavio Bianchi por Abel Argañaraz fue una de las primeras modificaciones, seguido por las entradas de Federico Paradela y Mauro Cachi, variantes que terminarían siendo decisivas para cambiar el rumbo del partido.

La jugada que definió el encuentro llegó a los 24 minutos de la segunda mitad. Tras una buena acción colectiva en ataque, Mauro Cachi apareció dentro del área y definió con precisión para establecer el 1 a 0 que desató el festejo de los hinchas jujeños en el 23 de Agosto.

Luego de quedar en desventaja, Temperley adelantó sus líneas y buscó la igualdad con los ingresos de jugadores de experiencia como Gabriel Hauche y Gabriel Esparza. Sin embargo, Gimnasia respondió con orden defensivo y supo sostener el resultado durante los minutos finales.

El partido también tuvo otras amonestaciones en el complemento: Jonathan Díaz y Gerónimo Tomasetti fueron sancionados en la visita, mientras que Delfor Minervino vio la amarilla en el conjunto local.

Ahora, Gimnasia ya pone la mirada en uno de los compromisos más esperados de la temporada. En la próxima fecha afrontará el clásico del norte frente a Gimnasia y Tiro de Salta, encuentro que se disputará el domingo 24 de mayo a las 17 horas en el estadio Gigante del Norte.