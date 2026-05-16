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16 de mayo de 2026 - 12:47
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Gimnasia de Jujuy quiere seguir en la punta: "Dar vuelta a la página y volver a ganar"

El domingo Gimnasia de Jujuy recibe a Temperley. Guillermo Cosaro aseguró que buscarán ganar para seguir siendo líderes.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Gimnasiade Jujuy quiere seguir en la punta

Gimnasia de Jujuy quiere seguir en la punta

Gimnasia de Jujuy quiere volver a la victoria y qué mejor que hacerlo de local. El domingo enfrentará a Temperley y el capitán del equipo jujeño, Guillermo Cosaro, se mostró confiado en “dar vuelta a la página y volver a ganar”, afirmó tras el entrenamiento.

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Tras la derrota 2 a 0 con San Martín en Tucumán, el defensor aseguró que si bien duele, “pensamos que el domingo que vamos a hacer un buen partido para seguir estando punteros”, y si bien lamentó que no pudieron sacar más ventaja en la punta, “intentaremos el domingo volver a ganar para seguir estando ahí arriba”.

Temperley, el próximo escollo

Sobre el enfrentamiento del fin de semana con el equipo de Buenos Aires, dijo que “es un equipo similar a Maipú, con un poco de lo que es el sistema de San Martín”, y subrayó que en el estadio 23 de Agosto “ vamos a ser protagonistas e intentaremos encontrarle su falencia. Más allá de que ya hemos visto por dónde puede pasar el partido, ojalá que podamos plasmarlo dentro de la cancha”.

Gimnasia de Jujuy quiere seguir en la punta
Gimnasia de Jujuy quiere seguir en la punta

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Cosaro resaltó que la Primera Nacional es un torneo muy parejo. “Nosotros arrancamos muy bien porque pudimos mantener una base importante el año pasado. Los equipos que llevan muchos jugadores por temporada les cuesta el arranque, después se van acomodando y se va emparejando todo”.

Un plantel unido

El líder del equipo dijo que haber mantenido la base “es importante para mantener un buen grupo”, pero destacó que la integración de los chicos nuevos “es fundamental y creo que lo hemos conseguido a lo largo de este tiempo, sumado al cuerpo técnico, que, si bien ya conocíamos al entrenador, la llegada de los ayudantes, de los profes ha sido muy buena, entonces todo eso después se transmite dentro de la cancha”.

Sobre el apoyo del público, tanto en Jujuy como en otras canchas, Cosaro aseguró que “la comunión que hemos logrado con la gente desde el año pasado es muy importante para nosotros, el apoyo de ellos incondicional es fundamental para que la cosa funcione”.

Sobre el respaldo de los hinchas en Tucumán, agradeció el apoyo masivo. “Sé que por ahí la pasaron mal, que no los trataron bien, que la policía le hizo pasar un mal momento, así que mandarles un abrazo grande a todos ellos y agradecido por el esfuerzo que hacen siempre de acompañarnos cuando vamos de visitante”, cerró.

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