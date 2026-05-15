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15 de mayo de 2026 - 10:44
Deportes.

Gimnasia de Jujuy recibe a Temperley: horario, árbitro e historial entre los clubes

Este domingo 17 de mayo Gimnasia de Jujuy recibe a Temperley por la Fecha 14 de la Primera Nacional. Conocé todos los detalles de la previa.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy vs Temperley - Foto de archivo

Gimnasia de Jujuy vs Temperley - Foto de archivo

El partido entre Gimnasia de Jujuy y Temperley se jugará este domingo 17 de mayo, desde las 15.30 horas, en el Estadio 23 de Agosto, por la Fecha 14 de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo jujeño buscará levantar cabeza después de la dura derrota ante San Martín de Tucumán y volver a sumar ante su gente.

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Día y horario del partido

Gimnasia de Jujuy recibirá a Temperley este domingo desde las 15.30 horas en el Estadio 23 de Agosto, en un nuevo compromiso por la Primera Nacional.

Estadio 23 de Agosto Gimnasia de Jujuy

Álvaro Carranza será el árbitro

La Asociación del Fútbol Argentino designó a Álvaro Carranza como árbitro principal del encuentro.

Estará acompañado por José Castelli como asistente 1 y Hernán Vallejos como asistente 2. En tanto, Nelson Bejas será el cuarto árbitro.

Carranza volverá a dirigir a Gimnasia de Jujuy en la temporada 2026, luego de haber estado a cargo del partido ante Chaco For Ever por la Fecha 7 de la Zona B. Ese cruce terminó con victoria del Lobo por 2-1, con goles de David Gallardo y Delfor Minervino.

Álvaro Carranza - Árbitro AFA

Historial entre Gimnasia de Jujuy y Temperley

Gimnasia de Jujuy y Temperley se enfrentaron en 9 oportunidades. El historial muestra una leve ventaja para el Lobo, con 5 victorias contra 4 triunfos del Gasolero.

Hasta el momento, no registran empates en los antecedentes entre ambos equipos.

  • Partidos jugados: 9
  • Victorias de Gimnasia de Jujuy: 5
  • Victorias de Temperley: 4
  • Empates: 0

El último partido entre ambos equipos fue el 27 de julio, donde Temperley venció 1-0 Gimnasia de Jujuy, con un gol de Carrasco a los 28 minutos.

Embed - ¡#TEMPERLEY LE GANÓ por LA MÍNIMA a #GIMNASIA! | Temperley 1–0 Gimnasia de Jujuy | Resumen

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