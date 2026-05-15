Gimnasia de Jujuy recibe a Temperley: horario, árbitro e historial entre los clubes

El partido entre Gimnasia de Jujuy y Temperley se jugará este domingo 17 de mayo, desde las 15.30 horas, en el Estadio 23 de Agosto, por la Fecha 14 de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo jujeño buscará levantar cabeza después de la dura derrota ante San Martín de Tucumán y volver a sumar ante su gente.
Día y horario del partido
Gimnasia de Jujuy recibirá a Temperley este domingo desde las 15.30 horas en el Estadio 23 de Agosto, en un nuevo compromiso por la Primera Nacional.
El Lobo llega a este encuentro con la necesidad de recuperarse tras el último resultado ante San Martín de Tucumán, donde cayó 2-0 en el Estadio La Ciudadela.
Estadio 23 de Agosto Gimnasia de Jujuy
Álvaro Carranza será el árbitro
La Asociación del Fútbol Argentino designó a Álvaro Carranza como árbitro principal del encuentro.
Estará acompañado por José Castelli como asistente 1 y Hernán Vallejos como asistente 2. En tanto, Nelson Bejas será el cuarto árbitro.
Carranza volverá a dirigir a Gimnasia de Jujuy en la temporada 2026, luego de haber estado a cargo del partido ante Chaco For Ever por la Fecha 7 de la Zona B. Ese cruce terminó con victoria del Lobo por 2-1, con goles de David Gallardo y Delfor Minervino.
Álvaro Carranza - Árbitro AFA
Historial entre Gimnasia de Jujuy y Temperley
Gimnasia de Jujuy y Temperley se enfrentaron en 9 oportunidades. El historial muestra una leve ventaja para el Lobo, con 5 victorias contra 4 triunfos del Gasolero.
Hasta el momento, no registran empates en los antecedentes entre ambos equipos.
- Partidos jugados: 9
- Victorias de Gimnasia de Jujuy: 5
- Victorias de Temperley: 4
- Empates: 0
El último partido entre ambos equipos fue el 27 de julio, donde Temperley venció 1-0 Gimnasia de Jujuy, con un gol de Carrasco a los 28 minutos.
Embed - ¡#TEMPERLEY LE GANÓ por LA MÍNIMA a #GIMNASIA! | Temperley 1–0 Gimnasia de Jujuy | Resumen
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