Gimnasia de Jujuy recibe a Temperley: horario, árbitro e historial entre los clubes

El partido entre Gimnasia de Jujuy y Temperley se jugará este domingo 17 de mayo, desde las 15.30 horas , en el Estadio 23 de Agosto, por la Fecha 14 de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo jujeño buscará levantar cabeza después de la dura derrota ante San Martín de Tucumán y volver a sumar ante su gente.

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Gimnasia de Jujuy recibirá a Temperley este domingo desde las 15.30 horas en el Estadio 23 de Agosto, en un nuevo compromiso por la Primera Nacional.

El Lobo llega a este encuentro con la necesidad de recuperarse tras el último resultado ante San Martín de Tucumán, donde cayó 2-0 en el Estadio La Ciudadela.

Álvaro Carranza será el árbitro

La Asociación del Fútbol Argentino designó a Álvaro Carranza como árbitro principal del encuentro.

Estará acompañado por José Castelli como asistente 1 y Hernán Vallejos como asistente 2. En tanto, Nelson Bejas será el cuarto árbitro.

Carranza volverá a dirigir a Gimnasia de Jujuy en la temporada 2026, luego de haber estado a cargo del partido ante Chaco For Ever por la Fecha 7 de la Zona B. Ese cruce terminó con victoria del Lobo por 2-1, con goles de David Gallardo y Delfor Minervino.

Álvaro Carranza - Árbitro AFA

Historial entre Gimnasia de Jujuy y Temperley

Gimnasia de Jujuy y Temperley se enfrentaron en 9 oportunidades. El historial muestra una leve ventaja para el Lobo, con 5 victorias contra 4 triunfos del Gasolero.

Hasta el momento, no registran empates en los antecedentes entre ambos equipos.

Partidos jugados: 9

Victorias de Gimnasia de Jujuy: 5

Victorias de Temperley: 4

Empates: 0

El último partido entre ambos equipos fue el 27 de julio, donde Temperley venció 1-0 Gimnasia de Jujuy, con un gol de Carrasco a los 28 minutos.