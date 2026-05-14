La jujeña detenida en el partido en Tucumán figuraba como extraviada desde 2022

Jujeña detenida en Tucumán

Detalles del caso de la jujeña detenida en el partido en Tucumán Tal cual informó La Gaceta de Tucumán, durante el operativo de "Tribuna Segura" que se desarrollaba en la previa del partido entre el Santo y Gimnasia de Jujuy, se logró localizar a una mujer jujeña de 32 años, quien tenía un pedido de búsqueda de paradero desde hace cuatro años.

Al momento de realizar el control de rutina con el escaneo del DNI, el sistema SIFCoP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) emitió una alerta. La mujer figuraba como "persona extraviada" en un expediente iniciado el 16 de septiembre de 2022 en San Salvador de Jujuy.

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En consecuencia, los efectivos de la Comisaría Tercera tomaron intervención y dieron aviso a la Unidad Fiscal correspondiente. Según informaron fuentes policiales, se activó el protocolo de rigor para estos casos: se le realizó una entrevista, se constató su estado de salud y se le solicitó fijar un domicilio actualizado. Tras completar los trámites administrativos y confirmar que se encontraba en buen estado, la mujer recuperó la libertad y la Justicia notificó que el pedido de búsqueda quedó oficialmente sin efecto, cerrando así una causa que permanecía abierta desde hace casi cuatro años.

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