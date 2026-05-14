jueves 14 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
14 de mayo de 2026 - 09:01
País.

La jujeña detenida en el partido en Tucumán figuraba como extraviada desde 2022

La jujeña que fue detenida en la previa del partido entre Gimnasia de Jujuy y San Martín de Tucumán, figuraba como "persona extraviada" en un expediente del 2022.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Jujeña detenida en Tucumán

Jujeña detenida en Tucumán

Lee además
La odisea delos hinchas de Gimnasia de Jujuy en Tucumán video
Policiales.

Hinchas de Gimnasia de Jujuy denunciaron maltrato y violencia de la policía de Tucumán
Jujeños detenidos en Tucumán video
Policiales.

Detuvieron a dos jujeños en Tucumán en la previa del partido de Gimnasia de Jujuy

Detalles del caso de la jujeña detenida en el partido en Tucumán

Tal cual informó La Gaceta de Tucumán, durante el operativo de "Tribuna Segura" que se desarrollaba en la previa del partido entre el Santo y Gimnasia de Jujuy, se logró localizar a una mujer jujeña de 32 años, quien tenía un pedido de búsqueda de paradero desde hace cuatro años.

Al momento de realizar el control de rutina con el escaneo del DNI, el sistema SIFCoP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) emitió una alerta. La mujer figuraba como "persona extraviada" en un expediente iniciado el 16 de septiembre de 2022 en San Salvador de Jujuy.

image

En consecuencia, los efectivos de la Comisaría Tercera tomaron intervención y dieron aviso a la Unidad Fiscal correspondiente. Según informaron fuentes policiales, se activó el protocolo de rigor para estos casos: se le realizó una entrevista, se constató su estado de salud y se le solicitó fijar un domicilio actualizado.

Tras completar los trámites administrativos y confirmar que se encontraba en buen estado, la mujer recuperó la libertad y la Justicia notificó que el pedido de búsqueda quedó oficialmente sin efecto, cerrando así una causa que permanecía abierta desde hace casi cuatro años.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hinchas de Gimnasia de Jujuy denunciaron maltrato y violencia de la policía de Tucumán

Detuvieron a dos jujeños en Tucumán en la previa del partido de Gimnasia de Jujuy

Licencias para motociclistas más exigentes

Jujuy participará del segundo torneo de pato adaptado en Tucumán

El INDEC publica la inflación de abril: cuánto esperan las consultoras

Lo que se lee ahora
Inflación de abril: el mercado espera una desaceleración de los precios
País.

El INDEC publica la inflación de abril: cuánto esperan las consultoras

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Choque frontal en Ruta 66 video
Jujuy.

"A mis viejos me los quitaron": rompió el silencio el hijo de la pareja que murió en Ruta 66

Agresión a árbitra jujeña (imagen creada con IA). video
Jujuy.

Violencia en el fútbol jujeño: agredieron a una árbitra y evalúan no dirigir una fecha

Jujeños detenidos en Tucumán video
Policiales.

Detuvieron a dos jujeños en Tucumán en la previa del partido de Gimnasia de Jujuy

Imagen ilustrativa realizada con IA video
Jujuy.

El costo oculto de los accidentes de tránsito: cuánto gasta el SAME por cada asistencia

Choque en Ruta 66. video
Policiales.

Accidente fatal en Ruta 66: piden prisión preventiva por "peligro de fuga"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel