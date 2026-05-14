El INDEC publica la inflación de abril: cuánto esperan las consultoras

Inflación de abril: el mercado espera una desaceleración de los precios

El INDEC publicará este jueves el dato de inflación de abril , un indicador clave para el Gobierno nacional, que busca cortar la tendencia alcista luego de 10 meses de subas. Según las últimas proyecciones del mercado, el índice se ubicaría por debajo del 3% , lo que marcaría una desaceleración respecto del 3,4% registrado en marzo.

País. La inflación de marzo fue de 3,4% y acumuló 32,6% en los últimos 12 meses

Los últimos relevamientos privados señalan que la escalada de precios se habría moderado durante abril. De confirmarse, sería el primer mes con baja desde mayo de 2025 , cuando el índice pasó de 2,8% a 1,5%.

El dato de marzo había generado preocupación dentro del equipo económico. Si bien se esperaba una suba por el impacto de los combustibles, la guerra en Medio Oriente y los aumentos estacionales propios de ese mes, el 3,4% encendió alertas en el Gobierno.

Este jueves a las 16 horas el INDEC informará cuál fue la inflación durante el mes de febrero. INDEC da a conocer la inflación de abril

Durante su participación en la AmCham Summit, Javier Milei pidió paciencia y sostuvo que la inflación continuará bajando en los próximos meses. “Lo bueno de este dato es que sirve para tomar conciencia que la inflación para adelante se va a derrumbar”, afirmó el Presidente.

Cuánto estiman las consultoras

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado difundido por el Banco Central, los analistas proyectan para abril una inflación mensual de 2,6%. El grupo de consultoras que mejor estimó la variable en el pasado, conocido como Top 10, ubicó su cálculo apenas por encima, en 2,7%.

Analytica proyectó una suba mensual del 2,8% para el nivel general de precios. En alimentos y bebidas del Gran Buenos Aires, la consultora detectó un aumento promedio de 1,3% en las últimas cuatro semanas, con subas más fuertes en pescados y mariscos, aceites, grasas y mantecas. En cambio, registró una baja en frutas.

Orlando Ferreres & Asociados también estimó una desaceleración, con un avance del 2,6% mensual y una inflación núcleo de 2,7%. Según su informe, los rubros con mayores aumentos fueron Esparcimiento, Transporte y comunicaciones, Bienes varios e Indumentaria.

La inflación se aceleró en algunos casos, pero mostró signos de estabilidad en otros.

Inflación del mes: alimentos, transporte y regulados

Equilibra calculó que el IPC general de abril rondó el 2,4%, mientras que la inflación núcleo se ubicó en torno al 2%. Según esa medición, Transporte fue el rubro de mayor aumento, impulsado por la suba de la nafta y del transporte público.

Otros servicios que presionaron el bolsillo fueron Vivienda, agua y electricidad, Salud y Comunicación. Dentro de los precios regulados también se destacaron los aumentos en electricidad, gas, servicios telefónicos y prepagas.

En cambio, Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró una suba más moderada, cercana al 1,2%. Dentro de ese grupo, la carne tuvo un movimiento leve y las frutas registraron una baja.

C&T Asesores estimó una inflación del 2,4% mensual en el Gran Buenos Aires. La consultora señaló que uno de los factores centrales de la desaceleración fue el fin del impacto estacional de Educación, que en marzo había tenido fuertes aumentos por el inicio del ciclo lectivo.

Qué puede pasar en los próximos meses

LCG también registró una moderación en alimentos y bebidas, con una suba mensual promedio de 1,7% en su relevamiento de supermercados. Según el informe, gran parte del aumento del mes estuvo explicado por lácteos, aceites y bebidas e infusiones.

Para el resto del año, las proyecciones siguen mostrando cautela. FocusEconomics prevé que la inflación anual se mantenga por encima del 30% en 2026, impulsada por los precios internacionales de la energía derivados del conflicto en Oriente Medio.

Sin embargo, el informe también señala que la reducción de restricciones a las importaciones y la contención del gasto público podrían limitar las presiones inflacionarias. Según el relevamiento, los precios al consumidor aumentarían un promedio de 30,4% en 2026 y 20,6% en 2027.