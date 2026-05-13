Aumentó la nafta desde esta medianoche y congelan precios por 45 días

Desde la medianoche de este miércoles, YPF aplicará un aumento del 1% en los combustibles (nafta y gasoil) y, al mismo tiempo, volverá a congelar los precios por los próximos 45 días , según anunció el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín .

País. YPF anunció que estabilizará el precio de la nafta por 45 días para contener la inflación

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El anuncio llega en la previa del vencimiento del compromiso de estabilidad de precios que la petrolera había definido a principios de abril.

De acuerdo a lo informado por Marín, la actualización comenzará a regir desde la medianoche . La medida contempla un incremento del 1% en los surtidores de YPF.

“A partir de esta noche, YPF aumenta 1% los combustibles y extenderá el buffer (amortiguador) hasta 45 días más”, señaló el titular de la firma, según consignó Clarín.

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Congelamiento por 45 días: el “buffer” para evitar saltos bruscos

Marín explicó que durante el período de congelamiento, YPF no trasladará al consumidor las fluctuaciones bruscas del precio internacional del petróleo (Brent), manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio.

El antecedente inmediato es el congelamiento aplicado en el tramo anterior, medida que ahora se extiende por otros 45 días.

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De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días… pic.twitter.com/EHdzW9fgLR — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) May 13, 2026

Por qué sube la nafta, según YPF

Según el CEO de YPF, la decisión de ajustar 1% se tomó tras un “análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”.

Además, se busca sostener el consumo en un escenario donde el negocio apunta a vender grandes volúmenes, y donde la demanda mostró caídas en semanas previas, de acuerdo a lo explicado por el propio Marín ante inversores.