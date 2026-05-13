Aumentó la nafta desde esta medianoche y congelan precios por 45 días

Desde la medianoche de este miércoles, YPF aplicará un aumento del 1% en los combustibles (nafta y gasoil) y, al mismo tiempo, volverá a congelar los precios por los próximos 45 días, según anunció el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín.
El anuncio llega en la previa del vencimiento del compromiso de estabilidad de precios que la petrolera había definido a principios de abril.
Suba del 1% en combustibles: cuándo rige y qué implica
De acuerdo a lo informado por Marín, la actualización comenzará a regir desde la medianoche. La medida contempla un incremento del 1% en los surtidores de YPF.
“A partir de esta noche, YPF aumenta 1% los combustibles y extenderá el buffer (amortiguador) hasta 45 días más”, señaló el titular de la firma, según consignó Clarín.
Estacion de servicio - nafta - combustibles (4)
Congelamiento por 45 días: el “buffer” para evitar saltos bruscos
Marín explicó que durante el período de congelamiento, YPF no trasladará al consumidor las fluctuaciones bruscas del precio internacional del petróleo (Brent), manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio.
El antecedente inmediato es el congelamiento aplicado en el tramo anterior, medida que ahora se extiende por otros 45 días.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HoracioMarin_ok/status/2054684235558957375?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2054684235558957375%7Ctwgr%5Eaaccf4e1e824690a908efe3291d3e568ffc0eaf2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Feconomia%2Fypf-aumenta-1-combustibles-vuelve-congelar-precios-45-dias_0_zZyACBugG3.html&partner=&hide_thread=false
Por qué sube la nafta, según YPF
Según el CEO de YPF, la decisión de ajustar 1% se tomó tras un “análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda”.
Además, se busca sostener el consumo en un escenario donde el negocio apunta a vender grandes volúmenes, y donde la demanda mostró caídas en semanas previas, de acuerdo a lo explicado por el propio Marín ante inversores.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.