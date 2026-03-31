Jujuy: la nafta subió cerca de 20% y el diésel registró los mayores aumentos

Marzo dejó una escalada sostenida en los surtidores de Jujuy y cerró con aumentos acumulados en los combustibles que, según el tipo, llegaron hasta el 61,7% en menos de un mes. En ese escenario, uno de los datos más fuertes fue el de la nafta súper, que quebró la barrera de los $2.000 y terminó el mes en $2.173.

Jujuy. Estado de las rutas en Jujuy en este martes 31 de marzo

El movimiento de precios no se concentró en una sola fecha. Por el contrario, el mes estuvo atravesado por subas sucesivas que comenzaron en los primeros días de marzo y continuaron con distintos ajustes hasta el cierre del 31. Así, lo que arrancó con un primer incremento del 1,1% terminó consolidando un mes de aumentos reiterados en todas las variantes de combustible.

El primer ajuste se reflejó el 4 de marzo, cuando se registró una suba del 1,1%. Después llegó otro aumento el 10 de marzo, menos de una semana más tarde, con un ajuste cercano al 5%.

Si bien hubo otros incrementos anteriormente, el 11 de marzo la modificación que se reportó, según el relevamiento, generó un principal movimiento en la nafta Infinia, que pasó de $1.994 a $2.025. Esta suba de $31 se registró en apenas un día , ya que el 10 de marzo también habían presentado cambios los surtidores.

Más adelante, el 20 de marzo, la súper ya había superado los $2.000. Luego se registraron nuevos aumentos correlativos los días 23, 24, 26 y 27, hasta llegar al último día del mes con los valores más altos del período.

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Los mayores aumentos también se sintieron en los diésel

Entre los combustibles diésel, las subas también fueron marcadas. El Diesel 500 pasó de $1.438 el 4 de marzo a $2.325 el 31, una diferencia de $887 que representa un incremento del 61,7% en el mes.

Por su parte, la Infinia Diesel subió de $2.101 a $2.520, con un alza de $419 y una variación acumulada del 19,9%.

De esta manera, marzo cerró con todos los combustibles por encima de los valores de comienzos de mes y con una serie de incrementos que impactaron de lleno en el bolsillo de los consumidores.

Nafta_ aumentarán los combustibles entre un 4,5 % y un 5,5%

Así quedaron los aumentos acumulados en marzo

Cabe destacar que se reportaron alrededor de diez aumentos sostenidos desde el inicio del mes hasta el martes 31. Solo entre el 23 de marzo y esa fecha, se registraron cinco incrementos consecutivos. En ese contexto, así quedaron los aumentos acumulados en marzo: