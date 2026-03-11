El litro de nafta ya superó los $2000 en Jujuy: mirá los nuevos precios tras el aumento

Según el relevamiento de precios, el ajuste principal se dio en la nafta Infinia, que subió $31 y pasó de $1.994 a $2.025, lo que representa un incremento del 1,55% en un día.
El precio de la nafta en Jujuy este miércoles 11 de marzo
El movimiento más marcado fue el de la línea premium de naftas: Infinia registró una suba, mientras que súper y diésel 500 mostraron una variación mínima. En el caso de Infinia diésel, el valor se mantuvo sin modificaciones.
Nafta súper: $1901
Infinia: $2025
Diesel 500: $2034
Infinia Diesel: $2194
Según detallaron especialistas, es posible que se produzca algún incremento adicional antes de fin de mes, si como se prevé el barril no baja de los 80 dólares.
Embed - ESTE MIÉRCOLES 11 DE MARZO AUMENTÓ DE NUEVO LA NAFTA EN JUJUY