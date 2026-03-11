El litro de nafta ya superó los $2000 en Jujuy: mirá los nuevos precios tras el aumento

Los precios de los combustibles registraron un nuevo movimiento en Jujuy este miércoles 11 de marzo, con cambios respecto de los valores que estaban vigentes hasta el martes 10 de marzo, luego de un aumento que se había registrado en el inicio de la semana.

Según el relevamiento de precios, el ajuste principal se dio en la nafta Infinia, que subió $31 y pasó de $1.994 a $2.025, lo que representa un incremento del 1,55% en un día.

Estacion de servicio - nafta - combustibles (1) El precio de la nafta en Jujuy este miércoles 11 de marzo El movimiento más marcado fue el de la línea premium de naftas: Infinia registró una suba, mientras que súper y diésel 500 mostraron una variación mínima. En el caso de Infinia diésel, el valor se mantuvo sin modificaciones.

Nafta súper: $1901

Infinia: $2025

Diesel 500: $2034

Infinia Diesel: $2194 Según detallaron especialistas, es posible que se produzca algún incremento adicional antes de fin de mes, si como se prevé el barril no baja de los 80 dólares.

Embed - ESTE MIÉRCOLES 11 DE MARZO AUMENTÓ DE NUEVO LA NAFTA EN JUJUY

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







