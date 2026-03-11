miércoles 11 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de marzo de 2026 - 08:44
Economía.

El litro de nafta ya superó los $2000 en Jujuy: mirá los nuevos precios tras el aumento

Este 11 de marzo impactó un nuevo aumento en los combustibles en gran parte del país. En Jujuy el litro de nafta ya supera los $2000.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
nafta combustible
Lee además
en menos de una semana, volvio a aumentar la nafta: los nuevos precios en jujuy video
Economía.

En menos de una semana, volvió a aumentar la nafta: los nuevos precios en Jujuy
El CEO de YPF, Horacio Marín, afirmó que la petrolera mantendrá su estrategia de precios
Combustibles.

Horacio Marín, CEO de YPF, aseguró que no habrá "cimbronazos" en el precio de la nafta

Según el relevamiento de precios, el ajuste principal se dio en la nafta Infinia, que subió $31 y pasó de $1.994 a $2.025, lo que representa un incremento del 1,55% en un día.

Estacion de servicio - nafta - combustibles (1)

El precio de la nafta en Jujuy este miércoles 11 de marzo

El movimiento más marcado fue el de la línea premium de naftas: Infinia registró una suba, mientras que súper y diésel 500 mostraron una variación mínima. En el caso de Infinia diésel, el valor se mantuvo sin modificaciones.

  • Nafta súper: $1901
  • Infinia: $2025
  • Diesel 500: $2034
  • Infinia Diesel: $2194

Según detallaron especialistas, es posible que se produzca algún incremento adicional antes de fin de mes, si como se prevé el barril no baja de los 80 dólares.

Embed - ESTE MIÉRCOLES 11 DE MARZO AUMENTÓ DE NUEVO LA NAFTA EN JUJUY

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

En menos de una semana, volvió a aumentar la nafta: los nuevos precios en Jujuy

Horacio Marín, CEO de YPF, aseguró que no habrá "cimbronazos" en el precio de la nafta

Impactó el aumento de la nafta en Jujuy: cuáles son los nuevos precios

"Quedó destrozada y la virgen decapitada": habló el dueño de la gruta vandalizada en Humahuaca

Largas filas y corte total en Ruta 66 a la altura de Palpalá y Perico por fuga de gas

Lo que se lee ahora
Movilización del CEDEMS (foto archivo).
Medida.

CEDEMS realizará un paro docente provincial este miércoles con doble movilización

Por  Federico Franco

Las más leídas

El mundo del periodismo y del racing está de luto tras el lamentable fallecimiento de Fede Ronsino.
Sociedad.

De qué murió Fede Ronsino: qué le pasó, biografía y quién era

Foto ilustrativa.
SMN.

Alerta naranja en Jujuy por fuertes tormentas este miércoles: a qué hora y qué zonas afecta

Uno de los aspectos característicos es el intenso color rojizo de la piedra. video
Turismo.

El pueblo de La Rioja que guarda un tesoro arqueológico en su reserva natural

BEGU 2026 video
Beneficio.

BEGU 2026: se conocieron las fechas de las inscripciones

Conflicto salarial policial: No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas, dijo un familiar video
Negociación.

Conflicto salarial policial: "No de manera concreta, pero tenemos una respuesta. Nos reuniremos en dos semanas", dijo un familiar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel