De qué murió Fede Ronsino: qué le pasó, biografía y quién era

El mundo del periodismo y del racing está de luto tras el lamentable fallecimiento de Fede Ronsino.

El ámbito del periodismo y el entorno de Racing atraviesan horas de pesar por la muerte de Fede Ronsino , responsable de Racing Online , ocurrida en marzo de 2026 . La noticia causó un fuerte impacto entre lectores, hinchas y referentes del deporte, y despertó numerosas consultas sobre su identidad, las circunstancias del hecho , por qué murió y aspectos de su vida personal .

Federico “Fede” Ronsino se desempeñaba como comunicador especializado en la actualidad de Racing Club , estaba al frente del ciclo La Noche de Racing y también participaba como redactor en Racing Online . Su trabajo se caracterizaba por el vínculo permanente con los simpatizantes y por una cobertura integral de la vida institucional, que abarcaba tanto el fútbol profesional como otras actividades de la entidad, entre ellas el básquet .

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Federico Ronsino, periodista de extensa trayectoria en medios partidarios que acompañó al Club en la transmisión y difusión de diversas actividades. A su familia y afectos, nuestro abrazo de consuelo ante tanto dolor.

Quienes lo conocieron resaltaban su calidez humana , su actitud solidaria y una marcada pasión por la Academia , rasgos que lo transformaron en una personalidad muy apreciada por el mundo racinguista.

El 10 de marzo de 2026 se dio a conocer su deceso mediante las vías oficiales de Racing Club , noticia que provocó una profunda tristeza tanto en el ámbito periodístico como entre los hinchas. Si bien hasta el momento no trascendieron de manera pública los motivos de su muerte , su huella como comunicador entusiasta y plenamente identificado con la institución sigue presente en el recuerdo de quienes compartieron su camino y valoraron su labor.

¿De qué murió Fede Ronsino?

Por el momento, no trascendieron públicamente los motivos del fallecimiento de Fede Ronsino. La noticia se oficializó el 10 de marzo de 2026 mediante las cuentas en redes de Racing Club y del medio partidario A Todo Racing, espacios desde los que manifestaron su dolor y acompañaron con condolencias a sus seres queridos.

En plataformas digitales, la noticia de la muerte de Federico "Fede" Ronsino generó una ola de tristeza y afecto. Numerosos simpatizantes de Racing Club compartieron palabras de despedida y apoyo, evocándolo como un comunicador comprometido y una persona muy apreciada por su entorno.

En plataformas digitales, la noticia de la muerte de Federico “Fede” Ronsino generó una ola de tristeza y afecto. Numerosos simpatizantes de Racing Club compartieron palabras de despedida y apoyo, evocándolo como un comunicador comprometido y una persona muy apreciada por su entorno.

Biografía de Federico Rosino

Federico “Fede” Ronsino fue una de las voces más reconocidas del periodismo partidario vinculado a Racing Club, donde construyó una trayectoria marcada por la cercanía con los hinchas y una cobertura constante de la vida institucional y deportiva del club.

Su camino en los medios estuvo estrechamente ligado al universo académico. Se desempeñó como director y referente de Racing Online, espacio dedicado a la información diaria de la entidad de Avellaneda. Desde allí impulsó transmisiones, análisis y contenidos digitales que se convirtieron en fuente habitual para los simpatizantes.

También fue conductor de La Noche de Racing, ciclo en el que combinó información, opinión y debate junto a colegas e invitados. El programa logró consolidarse dentro del ecosistema de medios partidarios gracias a su estilo directo, su conocimiento del club y la interacción permanente con la audiencia.

A lo largo de su carrera no se limitó únicamente al fútbol profesional. Ronsino dio visibilidad a múltiples disciplinas de Racing, como el básquet y otras actividades amateurs, reforzando una mirada integral sobre la institución. Esa amplitud temática fortaleció su vínculo con socios, deportistas y familias que forman parte de la vida cotidiana del club.

Quienes trabajaron con él destacan su compromiso, su constancia y una identidad racinguista que atravesaba cada cobertura. Su perfil combinaba rigor informativo con calidez humana, un rasgo que lo transformó en una figura muy querida dentro de la comunidad académica.

Con los años, su nombre quedó asociado al crecimiento de los medios digitales partidarios y a una forma cercana de contar la actualidad de Racing, siempre del lado del hincha y con fuerte sentido de pertenencia.