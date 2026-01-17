sábado 17 de enero de 2026

17 de enero de 2026 - 16:24
Luto en el tenis.

Murió el emblemático periodista Guillermo Salatino: qué le pasó

El reconocido periodista especializado en tenis, Guillermo Salatino, murió este sábado 17 de enero a sus 80 años.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Guillermo Salatino

Este sábado 17 de enero, el mundo del tenis y el periodismo está de luto: a los 80 años, murió Guillermo Salatino. El reconocido periodista sufrió un paro cardíaco antes de una cirugía este sábado. Su última cobertura había sido en las finales de la Copa Davis 2025 en Bologna.

Actualmente, disfrutaba de sus vacaciones con su familia.

Qué le pasó a Guillermo Salatino

Este sábado, Guillermo Salatino iba a someterse a una cirugía de cadera que ya estaba programada desde hacía algunos días para la semana próxima. Incluso, lo había comentado en sus salidas en la previa del Australian Open.

A pesar de haberse retirado de la cobertura presencial tras Wimbledon en 2022 por recomendación médica, el cronista se mantenía muy atento a todo lo relacionado con su deporte y marcó agenda en cada uno de sus comentarios.

image

“Tengo seis stents, me detectaron EPOC, hay también dificultades para caminar. Por eso dejé de ir a los torneos. Me gustaría ir de nuevo, pero de otra manera, no a trabajar 12 horas como hice siempre en los grandes torneos”, reconoció en una entrevista.

La noticia de su muerte causó una gran conmoción entre sus fanáticos y aficionados al deporte. Los mensajes de dolor inundaron las redes sociales y se espera por conocer detalles de su velatorio para despedirlo.

