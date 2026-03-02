“¿Te firmo un autógrafo?: la picante chicana de Messi a los suplentes de Orlando City.

Lionel Messi volvió a resultar clave dentro del campo y también dio que hablar fuera de la acción. En el triunfo 4-2 de Inter Miami CF frente a Orlando City SC, por la segunda jornada de la Major League Soccer, el capitán argentino anotó dos goles y luego les lanzó una picante chicana a los suplentes del adversario.

El clásico del Sol tuvo de todo. El primer gol de Messi llegó a los 51 minutos , cuando tomó la pelota en la medialuna y, rodeado de piernas, sacó un zurdazo que se clavó en el ángulo izquierdo del arco defendido por el canadiense Maxime Crépeau para el empate parcial.

Lejos de conformarse, volvió a aparecer en el cierre . A los 85 asistió a Telasco Segovia para el 3-2 y, a los 89, sentenció la historia con un tiro libre desde larga distancia que se transformó en el 4-2 definitivo.

En la celebración, caminó hacia el banco de Orlando City y protagonizó un cruce verbal que no pasó inadvertido y se convirtió en viral en las redes sociales.

Se acercó al banco de Orlando City y regaló un gesto de "¿te firmo un autógrafo?". "Para vos, anotá", parece decir Leo, en un video que ya es viral en todo el mundo.

El triunfo significó la primera victoria del equipo dirigido por Javier Mascherano en el campeonato, luego del traspié en el debut. En aquella caída por 3-0 ante Los Angeles FC , Messi también había quedado en el centro de la escena: finalizado el encuentro,fue a reclamarle al árbitro visiblemente molesto y debió ser contenido por Luis Suárez.

El Clásico de Florida ya es cosa del pasado e Inter Miami se puso el chip para afrontar el siguiente encuentro de la mejor manera posible. Las Garzas volverán a tener acción el próximo fin de semana.

¿Cuándo vuelve a jugar el Inter Miami de Lionel Messi?

Luego de su épica remontada en su visita a Orlando City, el conjunto de Florida ya se mentaliza para lo que será el próximo desafío, también por Major League Soccer.

Inter Miami tendrá que jugar por tercera vez consecutiva fuera de casa, esta vez ante DC United, por la tercera jornada de la liga estadounidense.

El equipo que luce indumentaria rosa deberá presentarse en el M&T Bank Stadium, situado en pleno centro de Baltimore. Se trata de un escenario emblemático para los fanáticos de la National Football League (NFL), ya que allí ejerce la localía Baltimore Ravens, la franquicia representativa de esa ciudad.

Este encuentro se realizará el próximo sábado 7 de marzo, a partir de las 18.30 en Argentina. El partido podrá verse por Apple TV.