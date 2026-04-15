Este viernes 17 de abril pagarán el bono por el Día del Trabajador en Jujuy

El Gobierno de Jujuy confirmó la fecha de pago del bono extraordinario destinado a trabajadores estatales. El beneficio, que alcanza los $100.000 por persona, se acreditará el próximo viernes 17 de abril, en el marco del Día del Trabajador que se conmemora cada 1 de mayo.

Ingresos. Bono de $100 mil para fuerzas de seguridad: cuándo se paga en Jujuy

Jujuy. Pagarán un bono extraordinario de $100.000 para estatales: quiénes lo cobran y cuándo

La medida quedó establecida mediante la Circular N° 014 C.P./2026 y contempla el pago por única vez de un suplemento no remunerativo y no bonificable. El monto se liquida durante el mes de abril y no se incorpora al salario ni impacta en el cálculo del mínimo salarial.

El anuncio incluye a una amplia franja de empleados públicos y define también qué sectores quedan excluidos del cobro.

Según lo dispuesto por el Ejecutivo provincial, el bono extraordinario se deposita el 17 de abril. La fecha se establece como parte del cronograma especial vinculado al Día del Trabajador.

El monto total asciende a $100.000 por persona y se abona por única vez. Al tratarse de un concepto no remunerativo, no se suma al sueldo básico ni genera aportes o adicionales.

Desde el Gobierno indicaron que el beneficio se liquida de manera directa, sin necesidad de realizar trámites adicionales por parte de los agentes alcanzados.

Bono extraordinario Bono extraordinario.

Quiénes cobran el bono en Jujuy

El alcance de la medida incluye a la totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial en sus distintas áreas. Se encuentran comprendidos los agentes de organismos centralizados, descentralizados y autárquicos.

También se incorpora al personal del ex Banco de Desarrollo transferido a la provincia, a quienes accedieron al retiro voluntario en ese organismo y a excombatientes de Malvinas.

Para percibir el bono, los trabajadores deben integrar la planta activa correspondiente al mes de marzo de 2026. Esto incluye a personal de planta permanente, contratados, reemplazantes, jornalizados o bajo modalidad de locación de servicios.

El Gobierno provincial confirmó que el bono también alcanza al personal de las fuerzas de seguridad. En este grupo se incluyen efectivos de la Policía de la provincia y del Servicio Penitenciario.

Estos agentes perciben el mismo monto de $100.000, bajo las mismas condiciones establecidas para el resto de los trabajadores estatales.

Sectores excluidos del pago

El documento oficial también detalla quiénes no acceden al bono extraordinario, que son los funcionarios del Gobierno de Jujuy.