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13 de abril de 2026 - 12:31
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Bono de $100 mil para fuerzas de seguridad: cuándo se paga en Jujuy

El Gobierno provincial ratificó el pago de un monto extra por el Día del Trabajador. Se acreditará durante abril y será percibido por integrantes de las fuerzas de seguridad.

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El Gobierno de Jujuy confirmó que el personal de las fuerzas de seguridad de la provincia percibirá un bono extraordinario de $100 mil en el marco del Día del Trabajador.

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La medida alcanza a los integrantes de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario, quienes cobrarán este monto adicional durante el mes de abril, según lo establecido en una resolución oficial.

Un bono confirmado por resolución

De acuerdo a lo informado, el pago fue ratificado a través de una disposición que fija el monto en $100 mil para los efectivos e las fuerzas provinciales, en línea con lo estipulado en la Circular 14. Desde el Ejecutivo señalaron que la acreditación se realizará en el transcurso de este mes, tal como había sido anunciado previamente.

Embed - Bono de $100 mil para fuerzas de seguridad: cuándo se paga en Jujuy

Adelantamiento de la acreditación del bono para los empleados estatales:

Además, se dispuso adelantar la fecha de acreditación del bono, que en un primer momento estaba prevista para fines de abril. La decisión se enmarca en una serie de medidas orientadas a acompañar la situación económica actual y dar respuesta a los planteos de los trabajadores estatales.

Casa de Gobierno Jujuy (2)

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