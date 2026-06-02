Jujeño murió tras una golpiza, donaron sus órganos y piden ayuda para el sepelio

La familia del joven que falleció días atrás en San Salvador de Jujuy reclama justicia mientras avanza la investigación judicial por el hecho. Teresa Maraz, madre de la víctima, brindó detalles sobre lo ocurrido y aseguró que el hombre acusado de la agresión permanece detenido.

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Según relató, el episodio se registró en las cercanías de la antigua Terminal de Ómnibus , donde su hijo mantuvo una discusión con una persona que trabajaba para él. En medio del intercambio verbal, el agresor le propinó un golpe que provocó su caída sobre el asfalto.

" Mi hijo estaba en cercanías de la Terminal Vieja . Fue golpeado por una persona que trabajaba para él. Hubo un intercambio de palabras y le lanzó una piña. Cayó al asfalto", expresó la mujer.

Maraz sostuvo que, tras el golpe, la víctima quedó tendida en el lugar y sufrió una grave lesión. " El hombre es boxeador . Después de golpearlo lo arrastró hasta la vereda y lo dejó ahí", señaló.

La madre también indicó que su hijo comenzó a convulsionar y recibió asistencia de personas que se encontraban en la zona. Posteriormente fue trasladado al Hospital Pablo Soria, donde quedó internado en estado crítico.

Durante su permanencia en el centro de salud, los profesionales evaluaron la gravedad de las lesiones sufridas por el joven. "Me dijeron que fue un golpe de muerte. Tenía muerte cerebral", relató Maraz al recordar el diagnóstico que recibió la familia.

A partir de esa situación, los allegados enfrentaron una de las decisiones más difíciles. La mujer contó que su hijo había manifestado en vida su voluntad de ser donante de órganos.

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La decisión de donar órganos

La familia autorizó el procedimiento de ablación para que otras personas pudieran acceder a un trasplante. "Mi hijo era donante de órganos. Decidimos darle vida a otras personas. Yo siempre les enseñé a ser donantes", expresó.

La donación permitió activar un operativo sanitario destinado a la distribución de órganos para pacientes que aguardaban una oportunidad de trasplante en distintos puntos del país.

Pedido de ayuda y reclamo de justicia

Además del dolor por la pérdida, la familia atraviesa dificultades económicas para afrontar los gastos vinculados al sepelio.

Maraz explicó que su hijo no contaba con cobertura social y solicitó colaboración de quienes puedan brindar ayuda. Las personas interesadas pueden comunicarse al número 3885013386 o transferir a RUFU.14

Por otra parte, reiteró su pedido de justicia para que el caso avance en la Justicia. "Pido justicia por mi hijo. Lo mataron con saña. Hoy no tengo a mi hijo y mis hijos no tienen a su papá", manifestó.