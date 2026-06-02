martes 02 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
2 de junio de 2026 - 09:57
Jujuy.

Jujeño murió tras una golpiza, donaron sus órganos y piden ayuda para el sepelio

La víctima sufrió una grave lesión luego de una discusión en inmediaciones de la Vieja Terminal. Su familia decidió donar sus órganos.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Jujeño murió tras una golpiza (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial).

Jujeño murió tras una golpiza (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial).

La familia del joven que falleció días atrás en San Salvador de Jujuy reclama justicia mientras avanza la investigación judicial por el hecho. Teresa Maraz, madre de la víctima, brindó detalles sobre lo ocurrido y aseguró que el hombre acusado de la agresión permanece detenido.

Lee además
Un jujeño compite en el Mundial de Fortnite. video
Juegos.

Un jujeño compite en el Mundial de Fortnite en Alemania
Nicolás Mendoza, el jujeño de 12 años que ya es top 12 del tenis argentino video
Jujuy.

Nicolás Mendoza, el jujeño de 12 años que ya es top 12 del tenis argentino

Según relató, el episodio se registró en las cercanías de la antigua Terminal de Ómnibus, donde su hijo mantuvo una discusión con una persona que trabajaba para él. En medio del intercambio verbal, el agresor le propinó un golpe que provocó su caída sobre el asfalto.

"Mi hijo estaba en cercanías de la Terminal Vieja. Fue golpeado por una persona que trabajaba para él. Hubo un intercambio de palabras y le lanzó una piña. Cayó al asfalto", expresó la mujer.

El relato de la familia

Maraz sostuvo que, tras el golpe, la víctima quedó tendida en el lugar y sufrió una grave lesión. "El hombre es boxeador. Después de golpearlo lo arrastró hasta la vereda y lo dejó ahí", señaló.

La madre también indicó que su hijo comenzó a convulsionar y recibió asistencia de personas que se encontraban en la zona. Posteriormente fue trasladado al Hospital Pablo Soria, donde quedó internado en estado crítico.

Durante su permanencia en el centro de salud, los profesionales evaluaron la gravedad de las lesiones sufridas por el joven. "Me dijeron que fue un golpe de muerte. Tenía muerte cerebral", relató Maraz al recordar el diagnóstico que recibió la familia.

A partir de esa situación, los allegados enfrentaron una de las decisiones más difíciles. La mujer contó que su hijo había manifestado en vida su voluntad de ser donante de órganos.

Embed - Jujeño murió tras una golpiza, donaron sus órganos y piden ayuda para el sepelio

La decisión de donar órganos

La familia autorizó el procedimiento de ablación para que otras personas pudieran acceder a un trasplante. "Mi hijo era donante de órganos. Decidimos darle vida a otras personas. Yo siempre les enseñé a ser donantes", expresó.

La donación permitió activar un operativo sanitario destinado a la distribución de órganos para pacientes que aguardaban una oportunidad de trasplante en distintos puntos del país.

Pedido de ayuda y reclamo de justicia

Además del dolor por la pérdida, la familia atraviesa dificultades económicas para afrontar los gastos vinculados al sepelio.

Maraz explicó que su hijo no contaba con cobertura social y solicitó colaboración de quienes puedan brindar ayuda. Las personas interesadas pueden comunicarse al número 3885013386 o transferir a RUFU.14

Por otra parte, reiteró su pedido de justicia para que el caso avance en la Justicia. "Pido justicia por mi hijo. Lo mataron con saña. Hoy no tengo a mi hijo y mis hijos no tienen a su papá", manifestó.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un jujeño compite en el Mundial de Fortnite en Alemania

Nicolás Mendoza, el jujeño de 12 años que ya es top 12 del tenis argentino

Un jujeño conquistó Medellín: dos medallas de oro y una de plata en gimnasia

Gustavo Carrizo, el científico jujeño que lideró un estudio publicado en EEUU

Un jujeño completó el álbum del Mundial 2026 en dos semanas: "Cumplí un sueño"

Lo que se lee ahora
Murió una jujeña en un choque frontal en Córdoba.
Policiales.

Murió una jujeña en un choque frontal en Córdoba

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Caso Agostina Vega: revelan datos de la autopsia
Policiales.

Caso Agostina Vega: revelan datos de la autopsia y avanza la investigación del crimen

Murió una jujeña en un choque frontal en Córdoba.
Policiales.

Murió una jujeña en un choque frontal en Córdoba

Braian Chiodini. video
Policiales.

El dolor de la familia del hombre asesinado en Los Lapachos: "No merecía terminar así"

video
País.

Entre Ríos: así es el pueblo tranquilo que combina termas, naturaleza e historia

Jujeño murió tras una golpiza (Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial). video
Jujuy.

Jujeño murió tras una golpiza, donaron sus órganos y piden ayuda para el sepelio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel