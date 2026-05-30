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30 de mayo de 2026 - 10:17
Juegos.

Un jujeño compite en el Mundial de Fortnite en Alemania

Agustín “Randu” Flores compite en Alemania en el Mundial de Fortnite contra participantes de todo el mundo.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Un jujeño compite en el Mundial de Fortnite.

Un jujeño compite en el Mundial de Fortnite.

Un jujeño compite en el Mundial de Fortnite.

Un jujeño compite en el Mundial de Fortnite.

Un jujeño compite en el Mundial de Fortnite.

Un jujeño compite en el Mundial de Fortnite.

Luis Pérez, referente de los esports en Jujuy, habló con Canal 4 y destacó la importancia de ver a un representante provincial en un torneo de semejante nivel.

“Estamos contentos de ver a un jujeño en una competencia tan grande como es el Mundial de Fortnite”, expresó.

Un jujeño compite en el Mundial de Fortnite.
Un jujeño compite en el Mundial de Fortnite.

Un jujeño compite en el Mundial de Fortnite.

Una competencia de nivel mundial

Pérez explicó que el torneo no solo tiene un premio millonario, de 1.300.000 dólares, sino que representa el máximo nivel competitivo del Fortnite. “Es como si fuera un Mundial de fútbol o un Roland Garros. Realmente es la competencia máxima de Fortnite”, señaló.

También remarcó la magnitud del juego a nivel global: “Tiene más de 650 millones de cuentas creadas y un millón y medio de jugadores diarios. Estar ahí es estar al máximo nivel”.

Cómo le fue al jujeño

Según contó Pérez, Randu terminó la primera jornada por encima del puesto 33 y este sábado disputará una segunda instancia de seis partidas.

Un jujeño compite en el Mundial de Fortnite.
Un jujeño compite en el Mundial de Fortnite.

Un jujeño compite en el Mundial de Fortnite.

“Están jugando los 150 mejores jugadores del mundo, de todos los países: China, Japón, Estados Unidos, Europa. Realmente están de todos lados”, detalló. Si logra meterse entre los mejores 25 dúos, clasificará a la final del domingo, donde se definirán los campeones.

“Nos llena de orgullo”

Pérez destacó que Agustín Flores ya tiene experiencia internacional y recordó su participación en Arabia en 2024. Además, resaltó que se trata de un jugador profesional de 22 años.

“Ver a un jugador jujeño en un Mundial así nos llena de orgullo”, afirmó y agregó: “Es una locura ver que alguien de nuestra provincia puede estar a ese nivel. Nosotros vamos a acompañar ese talento y esperamos que año a año tengamos cada vez más jujeños”.

Embed - Luis Pérez - referente de los esports

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