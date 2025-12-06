Trata de personas en el NOA: alertan por riesgos en Roblox, Free Fire y Fortnite

El caso de la red de “trata express” que operaba cerca de colegios en Salta encendió una alerta en todo el norte argentino. En este sentido, especialistas advierten que el delito de trata de personas se trasladó al mundo digital, donde se multiplican los riesgos para niños y adolescentes.

La abogada Eugenia Jamarli , especialista en trata de personas, dialogó con TodoJujuy para detallar que hoy las redes criminales encontraron en Internet un espacio ideal para captar menores sin dejar rastros inmediatos. “Las redes sociales y los juegos online son espacios muy peligrosos para nuestros niños, para nuestros adolescentes” , advierte.

Jamarli señala que plataformas como Roblox, Free Fire y Fortnite reúnen características que favorecen la acción de los tratantes, atento a que son gratuitas, se juega en línea y manejan monedas virtuales. Según la especialista, ese entorno abre una puerta de acceso directa a la vulnerabilidad de los chicos. “El Internet tiene un gran beneficio, pero también tiene grandes peligros donde hoy hay redes de trata operando para captar a los niños”, afirmó.

La abogada remarcó que los tratantes detectaron un factor determinante: “Se han dado cuenta de que los menores son adictos a las nuevas tecnologías y a la ludopatía infantil. No pueden dejar el celular, no pueden dejar su juego, y el tratante le ofrece el objeto de su adicción”.

videojuego roblox Juegos online y trata de personas

Cómo operan dentro del juego

La captación suele iniciar con un mensaje que parece inofensivo. Jamarli enfatizó en que los tratantes utilizan métodos muy simples para ingresar en la vida digital del menor. “Lo primero que hacen es interactuar con el menor haciéndose pasar por un amiguito o tratando de buscar una complicidad y dándole estas monedas virtuales que tanto quiere”, sintetizó.

Una vez logrado el vínculo, el delincuente avanza hacia una segunda etapa. La abogada explicó que, a través de grooming, los adultos se hacen pasar por chicos para obtener una imagen íntima. “Una vez que tienen la fotografía íntima, empieza la etapa de extorsionarlo”, señala.

Jamarli detalló cómo se desarrolla esa coerción emocional. “Si vos no me seguís dando este material, voy a ir detrás tuyo o detrás de tus padres”, aseguró. Esa presión obliga al menor a producir videos o imágenes exigidas por el tratante, que luego se comercializan dentro de redes delictivas.

La mutación del delito y el impacto en el NOA

Las advertencias de Jamarli refuerzan lo que ocurrió en Salta con la red de “trata express”. Tanto en el entorno digital como en el presencial, las organizaciones criminales operan con lógica de velocidad y anonimato. Así como en los colegios las adolescentes eran captadas y devueltas sin levantar sospechas, en las plataformas digitales la manipulación puede ocurrir sin que ningún adulto lo note.

Para la especialista, la trata evolucionó con la misma rapidez que las tecnologías. “Es el único delito que se transforma y se adapta a la nueva realidad”, explica. Y esa realidad, hoy, está marcada por la presencia masiva de niños solos frente a un dispositivo, muchas veces en sus habitaciones. “Es allí donde se perpetra el crimen”, puntualizó.

En Jujuy ya hubo antecedentes que muestran el vínculo entre captación digital y explotación, como el caso del Hotel Ranys, que comenzó con una denuncia de grooming y terminó revelando un circuito de explotación sexual.

EUGENIA JAMARLLI - Abogada experta en trata

Qué pueden hacer las familias

Jamarli insiste en que la prevención comienza en casa. “Los celulares no deben utilizarse en la privacidad del cuarto”, señala. También subraya la importancia del diálogo: “Que sepan que si llega a pasar esto, al primero que tienen que acudir es a papá y mamá”.

En cuanto a las denuncias, pide evitar acciones impulsivas que puedan borrar pruebas. “No borrar, no bloquear. Sacar captura y ir automáticamente a una comisaría”, indica. Desde ahí, los casos pasan a Delitos Informáticos y pueden derivar en investigaciones más amplias.

Dónde acudir ante una situación de posible trata

Ante cualquier indicio de explotación, captación sospechosa o desaparición, es fundamental realizar la denuncia. En Argentina funciona la Línea 145, un servicio gratuito y confidencial que recibe reportes las 24 horas, todos los días del año.

Otra vía disponible es el correo institucional [email protected], así como el formulario en línea del Ministerio de Justicia, accesible a través del portal oficial del Gobierno nacional. Toda la información aportada queda protegida por la normativa vigente en materia de datos personales y por lo dispuesto en la Ley 26.364 sobre prevención y sanción de la trata.

Situaciones que pueden denunciarse

• Publicaciones o actividades que encubran explotación sexual, incluso cuando se presenten bajo la apariencia de whiskerías, bares, clubes nocturnos, privados o casas de masajes.

• Casos de trabajo forzado o servidumbre en ámbitos rurales, talleres textiles o tareas domésticas.

• La ausencia o desaparición de una persona. No es necesario esperar ningún plazo para pedir intervención policial o judicial.