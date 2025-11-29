Trata de personas: preocupa en Jujuy el aumento de denuncias por nuevas formas de captación

La especialista en trata de personas María Eugenia Jamarlli advirtió que en Jujuy se registra un incremento de denuncias de trata de personas vinculadas a nuevas modalidades de captación de víctimas , especialmente a través de plataformas digitales y videojuegos en línea.

Mendoza. Primera condena por grooming en Roblox: tres años de prisión para un hombre que acosó a una adolescente

En una entrevista con Canal 4, la abogada señaló que desde la pandemia se produjo un cambio profundo en la forma en que operan las redes dedicadas a la explotación, y alertó sobre el papel de entornos como Roblox .

Jamarlli explicó que las víctimas son, en su mayoría, menores de edad y que el desconocimiento de niños y padres sobre estas modalidades facilita la captación. “ Argentina antes era solo un país de tránsito. Hoy pasamos a ser un país de captación, de tránsito y de explotación ”, afirmó.

La abogada señaló que la pandemia modificó la dinámica familiar y la exposición de niños y adolescentes a internet. “ Después del COVID, el celular fue clave en las familias. Mientras mamá trabajaba, los niños buscaban entretenimiento y ahí comenzaron a interactuar en redes y juegos ”, explicó.

Según Jamarlli, además de las redes tradicionales como Instagram, Facebook o TikTok, tomó un rol central Roblox, un videojuego multijugador con chat abierto que se ha convertido en terreno fértil para depredadores sexuales. “Roblox es hoy uno de los lugares más propensos, un caldo de cultivo donde están los depredadores al acecho para captar víctimas”, subrayó.

Roblox Trata de personas y peligros por la plataforma Roblox.

La especialista alertó que el país pasó a tener participación activa en redes de explotación sexual infantil: “Hoy en Argentina se produce material de abuso sexual infantil. Lo que pasó en Salta, donde se filmaban videos con chicas de secundarias captadas y trasladadas donde se producían los hechos aberrantes y se vendía el material”.

Grooming como puerta de entrada a la trata

Jamarlli confirmó que en Jujuy hay casos y denuncias en crecimiento. “Sí hay casos. Cuando voy a los colegios, muchos chicos cuentan que tuvieron un primer acercamiento de grooming”, contó.

Sin embargo, la reacción de las familias suele limitar el avance de las investigaciones: “Frente al desconocimiento, el papá o la mamá bloquean el número y no hacen la denuncia. Entonces nunca se llega a saber qué había detrás de ese contacto”.

La especialista remarcó que "el grooming es una puerta de entrada directa a la trata. Hoy es un gancho que puede desatar toda una red criminal. Así empezó la causa Ranys, que terminó con un hotel allanado y comenzó con un caso de grooming en una red social”.

Consultada sobre si este tipo de captación es frecuente en Jujuy, respondió: “Este es un fenómeno mundial. No ocurre solo en Jujuy, pero sí, tenemos casos y denuncias en la provincia. Hace un año que venimos alertando sobre Roblox. Ya tiene prohibición en cinco países y se dictó la primera sentencia por grooming a través de esta plataforma en Mendoza”.

trata de personas a niños.jpg Peligro por la trata de personas.

Denuncias en aumento y explotación que se trasladó al ámbito virtual

La especialista explicó que las estadísticas muestran un cambio profundo: “Antes la explotación se hacía más en whiskerías, burdeles o lugares clandestinos. Ahora mutó y las denuncias pasaron al entorno virtual”. Según señaló, Argentina obtuvo recién el año pasado la primera condena por trata en contextos digitales.

Menores, los más vulnerables

Jamarlli advirtió que los niños y adolescentes son los principales objetivos: “El menor hoy es mucho más propenso a caer en redes de trata por el total desconocimiento de con quién habla en internet. Les piden fotos íntimas, y después viene la amenaza: ‘Voy a mostrar esto’, ‘voy a matar a tus padres’. De ahí obtienen más material. Muchos casos terminan en suicidio”.

La situación en Jujuy: el mayor riesgo está en el desconocimiento

Para la especialista, el problema central en la provincia es el desconocimiento de las familias sobre estas modalidades: “La situación crítica está en el desconocimiento de las nuevas formas de captación. Cuando doy charlas en colegios, recién ahí los chicos se dan cuenta de lo cerca que estuvieron del delito”.

Jamarlli insistió en que la prevención depende de la información: “Saber cómo operan estas redes es el primer paso para evitar que vuelva a pasar”.