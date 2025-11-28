viernes 28 de noviembre de 2025

28 de noviembre de 2025 - 13:37
Sociedad.

"Trata express": la red que capta alumnas en colegios de Salta y encendió una alerta en todo el NOA

De la puerta de la escuela a la explotación sexual y trata de personas. Toma fuerza la “trata express” con desapariciones breves y abusos silenciados.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Trata express

En Salta, la caída de una red de trata y explotación sexual que captaba alumnas de colegios secundarios sacudió a familias y escuelas de toda la provincia. Según los datos que maneja la Fundación Volviendo a Casa, son alrededor de 35 las víctimas y nueve las personas detenidas, una de ellas menor de edad, que está imputada pero no privada de la libertad. “La realidad es que esto viene pasando”, resume Isabel Soria, presidenta de la organización que hace 16 años acompaña a víctimas y familiares en casos de trata y desaparición de personas en Salta.

Soria explica "Las primeras denuncias se radicaron en 2023 en la justicia ordinaria, es decir, en el Ministerio Público Fiscal provincial. Sin embargo, varias fueron desestimadas porque se consideró que no encajaban en el tipo penal de trata de personas. Frente a esa respuesta, una de las madres decidió ir más allá y presentar la denuncia directamente en la Fiscalía Federal", lo que terminó por destrabar el caso y darle otra dimensión a la investigación.

Este año, con el expediente ya en el fuero federal y con la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y de la Oficina de Rescate, se concretaron las detenciones que hoy tienen a la banda bajo la lupa judicial.

Embed - Isabel Soria, presidenta de la Fundación Volviendo a Casa - trata Express

Qué es la Trata Express

“Desaparecen niñas y adolescentes los fines de semana, aparecen entre lunes y martes y siempre la misma noticia: ‘apareció en buen estado de salud, sana y salva’. Pero en realidad sabemos que vuelven abusadas, drogadas o coaccionadas.” “Desaparecen niñas y adolescentes los fines de semana, aparecen entre lunes y martes y siempre la misma noticia: ‘apareció en buen estado de salud, sana y salva’. Pero en realidad sabemos que vuelven abusadas, drogadas o coaccionadas.”

Desde hace al menos cinco años, la Fundación viene alertando sobre la “trata express”, una modalidad que rompe con la imagen clásica de una víctima secuestrada y retenida durante largos meses en un prostíbulo o en otra provincia. Soria describe un patrón conocido: niñas y adolescentes que desaparecen durante el fin de semana, se activan las búsquedas en redes sociales, y el lunes o martes aparecen “sanas y salvas”. Pero detrás de esas breves desapariciones, la organización ha detectado situaciones de abuso, consumo forzado de drogas y explotación sexual: “Entendimos que la trata había mutado: ya no se trata sólo de grandes traslados, sino de circuitos cortos donde igual se capta, se traslada, se acoge y se explota”, señala.

“La trata fue mutando. No es sólo la imagen de la persona encadenada y trasladada a otra provincia. La trata es captación, traslado, acogida y explotación, aunque sea de un barrio a otro o de una casa a otra.” “La trata fue mutando. No es sólo la imagen de la persona encadenada y trasladada a otra provincia. La trata es captación, traslado, acogida y explotación, aunque sea de un barrio a otro o de una casa a otra.”

La dirigente subraya que la trata express combina todas las violencias sobre una misma persona: psicológica, económica, sexual, física y simbólica. Por eso, desde la Fundación decidieron presentarse como amicus curiae en la causa y reclamar que la Justicia actúe con perspectiva de trata de personas, que no es lo mismo —dice— que una mirada centrada únicamente en infancia o en género. “La trata reúne todos los tipos de violencia. Si no se entiende eso, se minimizan las denuncias y se archivan expedientes que deberían investigarse a fondo”, advierte.

Cómo operaba la red cerca de los colegios

Lo que vuelve especialmente grave este caso es el lugar elegido para operar: las escuelas.

De acuerdo al relato de Soria, las personas imputadas se movían en “varias escuelas de Salta” y aprovechaban incluso el horario escolar. "Las adolescentes eran sacadas del colegio o directamente dejaban de asistir, para luego ser devueltas al establecimiento sin que se levantara sospecha".

“Estas personas operan en varias escuelas de Salta y justamente en horario escolar donde las niñas eran sacadas de las escuelas o no asistían directamente; para luego ser devueltas a las escuelas para que nos e levante ningún tipo de sospecha" “Estas personas operan en varias escuelas de Salta y justamente en horario escolar donde las niñas eran sacadas de las escuelas o no asistían directamente; para luego ser devueltas a las escuelas para que nos e levante ningún tipo de sospecha"

"El seductor", el principal captador en las redes de trata espress

En el centro de la trama aparece un adolescente al que Isabel identifica como el principal captador: se ganaba la confianza de las chicas, las seducía, les sacaba información, les ofrecía dinero y después las presionaba para “devolver” lo que les había dado, con amenazas y coacciones.

Para la Fundación Volviendo a Casa, este caso condensa todos los elementos de la trata de personas definidos por la ley: captación, traslado, acogida y explotación de menores de edad, aun cuando los movimientos sean de un barrio a otro o de una casa a otra. Soria remarca que muchas de las víctimas provenían de familias en situación de fuerte vulnerabilidad económica, social y cultural, con hogares atravesados por conflictos y violencias. Ese contexto, explica, vuelve a niñas y adolescentes aún más expuestas a promesas de dinero rápido, regalos o vínculos afectivos que luego devienen en control y sometimiento.

El rol del “Sugar Daddy”

En paralelo a las detenciones de los primeros sospechosos, la investigación sumó un nombre que se hizo público: un hombre apodado “Sugar Daddy”, señalado por contactar chicas a través de regalos, dinero y promesas, y que fue trasladado a Salta para quedar a disposición de la Justicia Federal. Para Soria, es muy probable que haya más detenciones en las próximas semanas, porque la causa revela no sólo el accionar de reclutadores y facilitadores, sino también la existencia de adultos que pagaban para abusar sexualmente de menores de edad.

“Yo creo que va a haber más detenciones. Acá no sólo importa el delito de trata: había pedófilos y pederastas pagando por violar menores de edad, y si eran vírgenes pagaban más.” “Yo creo que va a haber más detenciones. Acá no sólo importa el delito de trata: había pedófilos y pederastas pagando por violar menores de edad, y si eran vírgenes pagaban más.”

Del otro lado están las familias y las víctimas, atravesadas por culpa, miedo y estigmatización. Soria cuenta que muchos padres y madres viven lo ocurrido con enorme carga de culpa, bajo la idea de que “a mí no me va a pasar” o de que sus hijas estaban protegidas por pertenecer a determinado barrio o sector social. “La trata y el tráfico de personas hoy no miden razón social, ni color de piel, ni clase. Atraviesan a la clase alta, media y baja. Cualquiera puede ser blanco de estas redes”, insiste.

Además del operativo en las escuelas, la presidenta de Volviendo a Casa advierte sobre el rol de las plataformas digitales como espacios de captación y coacción de menores: menciona Roblox, Free Fire, OnlyFans y otras redes como escenarios donde se construyen lazos, se comparte información íntima y se tejen mecanismos de extorsión que luego derivan en explotación. En el caso de las escuelas salteñas, la captación fue principalmente presencial, a través del adolescente reclutador; pero las herramientas digitales siguen siendo, dice, una puerta de entrada clave para los tratantes.

la importancia de denunciar

La trata de personas no siempre se ve. Pero sí se puede denunciar. Llamá a la Línea 145, gratuita, anónima y disponible en todo el país.

También se puede denunciar a través de nuestro correo electrónico institucional [email protected] , o completando el Formulario WEB, (Entrada al formulario https://www.argentina.gob.ar/justicia/comunicate-con-la-linea-145 )

(Tus datos quedarán a resguardo según lo dispone el artículo 26 de la Ley 26.364, texto según Ley 26482, y de acuerdo con la Ley 25326, de datos personales)

¿Qué podés denunciar?

  • La existencia de avisos sobre ofertas de comercio sexual o prostíbulos encubiertos que estén funcionando como whiskería, bar, café, club nocturno, casa de masajes o privados.
  • La reducción a la servidumbre y/o el trabajo forzado en talleres textiles, trabajo rural o casas particulares.
  • La desaparición de una persona. Recordá que no tenés que esperar 48 horas para hacer la denuncia.

