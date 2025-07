Los invisibles: el drama oculto de la trata de personas

Durante la gestión de Gustavo Vera como director operativo del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a sus Víctimas, que abarcó desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 17 de marzo de 2024, se rescataron más de 5200 víctimas de trata. Además, se menciona en el informe aportado a Todojujuy que del total de personas rescatadas durante esta misma gestión, al menos 2000 provenían del ámbito rural. Gracias a estos esfuerzos, Argentina fue calificada ininterrumpidamente en la máxima categoría internacional (Tier 1) por la Oficina de Monitoreo contra la Trata del Departamento de Estado de los Estados Unidos, un reconocimiento compartido con pocos países en Latinoamérica y a nivel mundial.

Trata de personas: vulnerabilidad y “falso consentimiento”

Como lo explica la Fiscal Federal de la Unidad Fiscal Jujuy, Lucía Orsetti, una “característica común de estas víctimas es la falta de formación educativa y la vulnerabilidad social y económica en las que se encontraban en sus hogares”

En todo este universo macabro, las personas no son seleccionadas al azar, sino que existe un sistema interconectado, que principalmente es “entre personas conocidas” que “coptan” a hombres, mujeres o niños con necesidades económicas, sociales y emocionales y se encuentran vulnerables frente a “falsas promesas” de oportunidades. De esta manera se ejerce una fuerza externa con aspiraciones de progreso, que luego se convierte en un encierro y esclavitud donde “salir se torna imposible”.

Esta es una de las maneras de captación de personas, que se suma a la apropiación y esclavitud forzada. Si bien en todos los casos actúa la violencia física, económica y psicológica; en primera instancia surge este falso concepto de “consentimiento” que no resulta tal, ya que la persona fue engañada.

En lo que va de este año 2025, según información aportada desde el Ministerio de Justicia de la Nación, “rescatamos 150 víctimas de trata de personas” protegiendo a las víctimas y otorgándole a la Justicia las herramientas para que los criminales terminen tras las rejas.

Jujuy: una provincia fronteriza clave en la lucha

En Jujuy, el Consejo Provincial de la Mujer y el Punto Focal trabajan en la asistencia integral a las víctimas. En los últimos cuatro años se intervinieron 52 casos de trata, con una mayoría de víctimas mujeres (65,4%), seguidas por varones (32,7%) y personas LGBTIQ+ (1,9%). Las edades van desde los 13 hasta los 71 años.

Durante este año 2025, hasta el momento se llevaron adelante dos asistencias de rescates, en ambos casos fueron personas mayores de edad; una de 19 años y otro de 18.

Modalidades de explotación de personas más frecuentes en la provincia

Explotación laboral: representa el 50% de los casos. Las víctimas eran jujeñas rescatadas tanto dentro como fuera de la provincia.

Explotación sexual: 28,8% de los casos. Todas las víctimas fueron mujeres, algunas menores, oriundas de Jujuy y rescatadas en otras provincias o en países como Bolivia y Perú.

Explotación mixta (laboral y sexual): 5,7%.

Otros fines de trata: 15,4%.

Del total, un 6,6% fueron menores de edad

El 50% de las víctimas jujeñas fueron halladas fuera de la provincia (en lugares como Salta, Buenos Aires o Ushuaia), y el otro 50% fue rescatado en Jujuy, incluyendo personas extranjeras provenientes de Bolivia, Brasil y Perú.

“Trabajar en trata de personas es una tarea permanente contra la idiosincrasia de los lugares, (…) yo vi un escenario muy particular en zonas de fronteras. La primera percepción del trabajo es que hay víctimas por condiciones de vulnerabilidad. Son casos en que la mayor parte de las veces hay un consentimiento aparente, que no es tal cosa. Ya que el consentimiento es algo que se brinda libremente, y en estos casos no se da así, ya que hablamos de personas que viven en las máximas condiciones de vulnerabilidad” comentó en diálogo con Todo Jujuy la Fiscal Federal Orsetti.

“En Jujuy no hay tantos casos de trata como debería haber”, apuntando principalmente a la estructura de tratar e investigaciones de este tipo y la carátula de la causa que se usa que esconde detrás los verdaderos casos de trata. Sobre los casos de trata la Fiscal Orsetti explicó“Bolivia es una frontera problemática. Sin ir más lejos en Villazón encontramos un hotel que brindaba ´Turismo Sexual´. Se trataba de un servicio con chicas que ´trabajaban´ en malas condiciones. Con la ayuda internacional en 12 horas estuvimos allanado, sin embargo es un escenario muy conflictivo” marcando como escenario la debilidad institucional que presenta Bolivia y la cantidad de inconvenientes a la hora de encarar una investigación, donde en menos de un año cambiaron a cuatro responsables, por lo que el trabajo volvía a foja cero. En el otro punto de la frontera internacional que tiene el noroeste argentino se encuentra Chile “la situación aquí no es mucho mejor”. La zona minera tiene reglas municipales de habilitaciones intermedias, “donde los controles son diferentes” explicaba la letrada, enfatizando nuevamente en el acervo cultural como un patrón patriarcal de gran fuerza en la región.

Trabajo que se realiza desde el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género

El Consejo tiene bajo su responsabilidad el Punto Focal Provincial, que tiene la tarea de brindar asistencia y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de Trata de Personas. Las solicitudes de intervención a este organismo provienen del Ministerio Público Fiscal competente por intermedio de un oficio judicial, luego de producida la identificación de la víctima y su rescate.

El Punto Focal de Atención en Casos de Alto Riesgo y Trata del Consejo Provincial de la Mujer en Jujuy es una instancia encargada de asistir a víctimas de trata de personas. Funciona como un organismo de recepción y asistencia integral a víctimas de trata de personas en la provincia, trabajando desde el año 2015. Además, se articula con otros organismos nacionales e internacionales para definir estrategias de políticas públicas en materia de género.

El Punto Focal Provincial, tal como lo establece el PUA provee refugio, y asistencia integral, garantizando que la víctimas se encuentren a resguardo y seguridad en todo momento, intervención que requiere la articulación interinstitucional con el Ministerio de Seguridad, de Salud, etc. y todo organismo que se cree indispensable una vez evaluada la situación. El punto focal debe asegurar la atención profesional individualizada en forma integral: social, psicológica y médica, propiciando la restitución de derechos.

Intervenciones del Consejo de la Mujer en casos de trata de personas jujeñas que tuvieron accionar en otras provincias y/o países

Se ha identificado que del 100% de la población derivada corresponde un 50% a víctimas jujeñas que han sido rescatadas en otras provincias de nuestro país, entre ellas se identifica Salta, Tucumán, Ushuaia, La Rioja, Corrientes, Córdoba, Buenos Aires y Chubut.

Es de destacar, que, una vez producido su rescate, solo bajo el consentimiento de la víctima, desde el punto focal interviniente se acompaña a cada persona en su retorno a su provincia de origen, solicitando además la intervención de nuestro punto focal provincial.

Se puede informar, además, el otro 50% de las víctimas asistidas han sido rescatadas en nuestra provincia, siendo la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, quienes han solicitado la intervención, identificándose víctimas tanto de la provincia de Jujuy como personas de origen extranjero (Brasil, Bolivia y Perú) que han retornado a sus países de origen. Todas fueron víctimas de delito de trata de personas con diversos fines y de edades entre 12 y 34 años.

Avances legislativos y regionales

En 2023 se presentaron en Jujuy proyectos de ley de inclusión laboral para víctimas, similares a los ya aprobados en provincias como Catamarca o Tierra del Fuego. A nivel municipal, se destaca la ordenanza sancionada en Libertador General San Martín.

Tras el recorte de políticas públicas nacionales en 2024, el Parlamento del Norte Grande, que incluye a Jujuy, creó un Consejo Regional contra la Trata, que articula acciones de prevención, asistencia, judicialización y rescate. En paralelo, se fortalecieron las mesas binacionales en zonas de frontera, como la articulación entre Jujuy y Bolivia.

En el Día Internacional de Lucha contra este flagelo

Cada 30 de julio en el mundo se reflexiona sobre la trata de personas, una de las violaciones a los derechos humanos más graves y persistentes de nuestro tiempo. En este día internacional, recordamos que la trata no distingue fronteras ni edades, y se nutre de la vulnerabilidad social, la desigualdad y la invisibilidad de sus víctimas.

En la provincia de Jujuy, el desafío reviste particular importancia debido a su ubicación fronteriza y a las condiciones de vulnerabilidad que afectan a muchas personas, especialmente mujeres, niñas, niños y adolescentes. La provincia no es sólo territorio de paso, sino también escenario de captación, traslado y explotación de personas, como demuestran recientes casos judicializados y rescates que han implicado tareas articuladas entre fuerzas de seguridad, justicia y organismos de asistencia.

La trata de personas priva a las víctimas de su libertad y de sus proyectos de vida, destruyendo familias y comunidades. Es fundamental recordar que, más allá de los números y las estadísticas, cada víctima es una historia que merece ser escuchada y acompañada. La lucha contra la trata exige un compromiso permanente de todos: Estado, organizaciones sociales, instituciones educativas y ciudadanía en general.

Que este 30 de julio no sea solo una fecha en el calendario, sino un llamado urgente a no mirar hacia otro lado y a comprometernos, desde el lugar que ocupamos, en la defensa irrestricta de la dignidad humana.

La trata de personas no siempre se ve. Pero sí se puede denunciar. Llamá a la Línea 145, gratuita, anónima y disponible en todo el país.

También se puede denunciar a través de nuestro correo electrónico institucional [email protected] , o completando el Formulario WEB, (Entrada al formulario https://www.argentina.gob.ar/justicia/comunicate-con-la-linea-145 )

(Tus datos quedarán a resguardo según lo dispone el artículo 26 de la Ley 26.364, texto según Ley 26482, y de acuerdo con la Ley 25326, de datos personales)

