GNC en Jujuy: por ahora descartan faltante en las estaciones de servicio

En época de bajas temperaturas, aumenta el consumo domiciliario de gas, lo que puede generar restricciones en la venta de Gas Natural Comprimido ( GNC ) , aunque desde la Cámara de Expendedores de Combustible descartaron, por ahora, esa posibilidad.

Así lo explicó Silvia Ficoseco al analizar la situación del sector frente a los primeros fríos intensos y señaló que, por el momento, no esperan recibir una notificación por faltante de GNC como ocurrió en algunas estaciones del país.

“La mayoría tenemos contratado el servicio firme del GNC, por lo cual creemos que no nos van a notificar por faltante de GNC en las estaciones de servicio como está ocurriendo en algunas estaciones de servicio de Buenos Aires”, explicó.

Embed - SILVIA FICOSECO – Cámara de Expendedores

Aclaró que una situación de restricción podría darse si las temperaturas bajan de manera considerable y se dispara el consumo domiciliario. “Cuando la temperatura empieza a bajar mucho, cuando empieza a subir el consumo domiciliario abruptamente, las distribuidoras determinan que las estaciones de servicio del GNC tienen que dejar de vender”, indicó.

La referente de la Cámara recordó que una situación similar ya ocurrió durante el invierno pasado, aunque durante pocos días. “Eso nos pasó el año pasado, en un par de días, por supuesto que esto es en casos extremos cuando la temperatura baja muchísimo”, afirmó.

En ese sentido, la dirigente provincial no descartó que pueda repetirse una situación parecida en los próximos meses si se combinan bajas temperaturas, mayor demanda residencial y problemas de presión en el sistema.

El gas de Vaca Muerta y la presión del sistema

Ficoseco explicó que actualmente el gas que recibe la provincia proviene principalmente de Vaca Muerta y que ya no se depende del gas importado, salvo el que se descarga por barco en el puerto.

“Puede llegar a pasar acá en Jujuy, porque nosotros ahora no tenemos que olvidar que el gas que estamos recibiendo es gas de Vaca Muerta, ya no recibimos gas importado, salvo el que se descarga por barco en el puerto”, señaló.

GNC en Jujuy (Foto ilustrativa) GNC en Jujuy (Foto ilustrativa)

El problema, según explicó, está vinculado a la infraestructura necesaria para que ese gas llegue con presión suficiente a todo el país. “Necesitamos que ese gas llegue a toda la Argentina y lo que Argentina no tiene son plantas de compresión distribuidas en todo el territorio”, sostuvo.

A quiénes se afecta primero

La representante del sector explicó que, si se registran problemas de presión en el sistema, la prioridad será garantizar el abastecimiento domiciliario. “Como no tenemos eso, podemos llegar a tener inconvenientes con la presión del gas en la provincia, por lo tanto, al no haber presión, a los primeros que se afecta es a la industria, en segundo lugar al GNC, para no afectar el consumo domiciliario”, remarcó.

¿Qué es el GNC?

Significa Gas Natural Comprimido. Es un combustible que se utiliza principalmente en vehículos y funciona como alternativa a la nafta y el gasoil. El sistema almacena gas natural en cilindros instalados dentro del auto y luego lo utiliza para alimentar el motor mediante un equipo especial de conversión.