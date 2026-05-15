Eliminan el cambio obligatorio de válvulas de GNC: quiénes deberán reemplazarlas

La nueva regulación del ENARGAS incorporó cambios en el sistema de control de las válvulas de los cilindros de GNC , dejando sin efecto la exigencia de su reemplazo obligatorio cada cinco años. En su lugar, la Resolución 96 , emitida en marzo de 2026 , dispone que cada pieza sea analizada de forma individual a través de inspecciones técnicas.

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El objetivo de la medida es definir si puede seguir en funcionamiento. El nuevo sistema propone dejar atrás el recambio automático y pasar a inspecciones centradas en el estado efectivo de cada componente, incluyendo ensayos de funcionamiento y documentación fotográfica .

La iniciativa fue promovida con el objetivo de eliminar normativas que, según se plantea, derivaban en prácticas poco transparentes , y al mismo tiempo fomentar la utilización de piezas de mejor calidad , capaces de prolongar su vida útil sin necesidad de ser descartadas de manera anticipada.

En relación con este tema, Marcelo De Brito , titular de GNC Salta , dialogó con InformateSalta y remarcó que estas disposiciones están orientadas a reforzar la seguridad de los usuarios del sistema. Según explicó, el cumplimiento riguroso de los requisitos técnicos es clave para sostener un mercado confiable , que ha logrado mantenerse sin accidentes de gravedad durante décadas.

La nueva normativa del ENARGAS ha introducido cambios en el régimen de revisión de las válvulas para cilindros de GNC.

De Brito también señaló que las nuevas válvulas incorporan cuatro mecanismos de seguridad, lo que representa una mejora respecto de los modelos anteriores, que contaban con tres. “Esas normativas que pone el ENARGAS son para el cuidado y el buen uso del GNC, porque si no estamos viendo las vigencias, los cilindros estarían sin control”, sostuvo el empresario.

De Brito explicó que las nuevas válvulas cuentan con cuatro dispositivos de seguridad, superando a los modelos anteriores que solo poseían tres.

Seguridad reforzada y actualización de dispositivos

En cuanto al carácter obligatorio de la medida, el especialista precisó que aquellos usuarios que ya hayan incorporado la válvula con cuatro sistemas de seguridad no tendrán que volver a reemplazarla al cumplirse el período de cinco años. “Todos aquellos que ya reemplazaron sus válvulas ya no deben cambiarlas, a menos que en el centro de prueba hidráulica sean rechazadas por algún motivo técnico”, explicó De Brito.

En la actualidad, el valor de este procedimiento para quienes todavía conservan válvulas antiguas se ubica en torno a los $300.000, con la posibilidad de abonarlo en hasta seis cuotas sin interés.

Eliminan el cambio obligatorio de válvulas de GNC.

Costos del recambio y plazos

Además, existe una alternativa de pago al contado que reduce el costo a $250.000. Según se destaca, se trata de una inversión que asegura “tranquilidad y seguridad por un periodo de cinco años”.

Las proyecciones indican que entre este año y el próximo se completará la sustitución de las válvulas restantes que aún están en circulación. “Lo que ya cambiaron no necesitan volver a cambiar; se deben poner válvulas obligatorias con todas las normas IRAM e ISO para cuidar al ciudadano”, concluyó De Brito, llevando calma a los consumidores.