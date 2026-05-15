“No podía hablar ni moverme”: Una joven denunció que fue drogada en un boliche de Salta.

Un grave episodio fue expuesto en las últimas horas por una joven de Salta mediante sus redes sociales. Majo aseguró que habría sido drogada por varias personas y abandonada junto a otras víctimas que atravesaban una situación similar. Al comenzar su testimonio en video, explicó que ni siquiera su familia conocía hasta ese momento lo sucedido.

Esto se debe a que ella había decidido guardar silencio por vergüenza. Sin embargo, señaló que decidió contarlo públicamente para alertar y prevenir a otras mujeres.

Un terrible hecho fue denunciado en las últimas horas por una joven salteña. El relato de la joven sobre lo ocurrido dentro del boliche La joven explicó que había salido a bailar junto a su novio y un grupo de amigas, hasta que en determinado momento se incorporó un conocido. Mientras compartían tragos en una ronda entre personas cercanas, Majo comenzó a sentirse mal pocos minutos después, al igual que otra de las personas presentes. Según relató, los dolores intensos y las alucinaciones que sufrió no coincidían con los efectos habituales del alcohol.

Además, sostuvo que fue trasladada hacia otro sector del boliche, donde la dejaron junto a la otra persona que también presentaba un cuadro de descompensación.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Tribuno (@eltribunosalta) “Siempre pude ver, pero no podía mover ninguna parte de mi cuerpo. Incluso no podía hablar ni mover los dedos de las manos. Era muy frustrante”, contó. Con miedo, pero decidida a evitar que otras personas atraviesen una situación similar, expresó: “Lo cuento para que no confíen en nadie. Nosotros dedujimos que fue este muchacho porque otras tres personas tenían los mismos síntomas. Nos drogaron a los pocos minutos de entrar al boliche”, según publicó Con Criterio.

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