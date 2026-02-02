lunes 02 de febrero de 2026

2 de febrero de 2026 - 12:02
Agresión

Golpiza en patota a la salida de un boliche en Tucumán

Un joven de 19 años sufrió una violenta golpiza en Tucumán tras salir de un boliche de Tafí del Valle.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Brutal ataque en Tucumán&nbsp;

Brutal ataque en Tucumán 

Un joven de 19 años sufrió una brutal agresión grupal durante la madrugada del sábado en Tafí del Valle, Tucumán. El ataque ocurrió a la salida de un boliche, involucró a unas 20 personas vinculadas a un equipo de rugby local, quedó registrado en videos y provocó lesiones de gravedad.

Qué pasó y dónde ocurrió el ataque

El hecho se registró durante las primeras horas del sábado, en inmediaciones de un local bailable ubicado en Tafí del Valle, una de las zonas turísticas más concurridas de Tucumán. El episodio se dio en un contexto de alta afluencia de jóvenes por la previa del torneo Seven de Rugby.

Según el relato de la familia, el joven salió del boliche junto a dos amigos cuando un grupo numeroso lo rodeó y comenzó a golpearlo sin mediar discusión previa. La agresión se desató en plena vía pública y frente a varios testigos.

Grave denuncia tras una salida nocturna Una madre denunció que su hijo fue brutalmente agre (1)

Cómo fue la agresión y quiénes intervinieron

La víctima recibió golpes de puño y patadas incluso cuando ya se encontraba en el suelo. En medio del ataque, algunos agresores lo arrojaron a una zanja ubicada al costado de la calle, lo que agravó las lesiones.

La golpiza quedó registrada en videos tomados por personas que presenciaron la escena. Ese material circuló en redes sociales y permitió reconocer a varios de los atacantes. Un grupo de cinco jóvenes intervino para frenar la agresión y asistir al herido. La familia aseguró que esa ayuda evitó un desenlace fatal.

El estado de salud del joven agredido

Tras el ataque, el joven fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona. Allí recibió atención médica por múltiples lesiones: cortes profundos en la espalda, dislocación de ambos hombros, golpes internos y fuertes traumatismos en el rostro.

El personal de salud logró estabilizarlo luego de varias horas de observación. Más tarde, los médicos otorgaron el alta con un seguimiento estricto para prevenir complicaciones. Actualmente se encuentra fuera de peligro.

Identificación de los presuntos agresores

Uno de los amigos que acompañaba a la víctima reconoció a dos de los atacantes. Según su testimonio, formarían parte del club polideportivo Huirapuca, con sede en la ciudad de Concepción. Además, esos jóvenes ya aparecían señalados en denuncias previas por hechos similares.

La difusión de los videos facilitó la identificación de otros integrantes del grupo agresor. La investigación avanza con el aporte de testigos y material audiovisual.

Violencia grupal y antecedentes recientes

El caso reavivó la preocupación por los episodios de violencia en patota vinculados a salidas nocturnas y eventos deportivos. En Tucumán, distintos hechos recientes mostraron un patrón similar: ataques múltiples, consumo de alcohol y agresiones sin motivo aparente.

Las autoridades locales analizan los antecedentes de los involucrados y el rol de los organizadores del evento deportivo que convocó a gran cantidad de jóvenes durante ese fin de semana.

