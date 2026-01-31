La ex Floricienta que triunfa en el mundo y brilla en Hollywood

Una actriz argentina nacida en San Miguel de Tucumán se convirtió en una de las figuras destacadas de la alfombra roja del estreno mundial de Cumbres Borrascosas, la esperada adaptación cinematográfica de la novela clásica de Emily Brontë que se presentó en el icónico TCL Chinese Theatre de Los Ángeles el 28 de enero.

Se trata de Agustina Palma, una joven intérprete que comenzó su carrera desde muy pequeña trabajando en las exitosas ficciones argentinas de Cris Morena como Rincón de Luz y Floricienta, y que con los años amplió su trayectoria hacia producciones internacionales.

image Palma, que también participó en series juveniles regionales como O11CE y Bia, decidió darle un impulso definitivo a su carrera fuera del país y se radicó en el exterior, actividad que la llevó a formar parte de proyectos para plataformas globales como HBO Max y Netflix.

image En Hollywood, la actriz tucumana fue una de las pocas representantes argentinas en la red carpet de uno de los eventos más importantes del calendario cinematográfico reciente, rodeada de estrellas como Margot Robbie y Jacob Elordi, protagonistas de Cumbres Borrascosas. Vestida con un diseño elegante que combinó toques clásicos y contemporáneos, Palma destacó no solo por su presencia, sino también por su recorrido profesional, que la llevó desde producciones locales en Argentina hasta pisar una alfombra roja internacional en un evento de alto perfil.

