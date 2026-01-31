sábado 31 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de enero de 2026 - 12:46
Tucumán.

La ex Floricienta que triunfa en el mundo y brilla en Hollywood

Agustina Palma, actriz tucumana que inició su carrera en producciones argentinas, brilló este 28 de enero en la alfombra roja del estreno mundial de Cumbres Borrascosas en Los Ángeles, representando al talento argentino en Hollywood.

Por  Verónica Pereyra
Agustina Palma
Lee además
Murió un reconocido actor de Floricienta y Casi Ángeles.
Dolor.

Murió un reconocido actor de Floricienta y Casi Ángeles
Qué se sabe del primer caso de Gripe A H3N2 en Tucumán.
Salud.

Detectan en Tucumán el primer contagio de la variante H3N2 de la gripe A: todos los detalles

image

image

Palma, que también participó en series juveniles regionales como O11CE y Bia, decidió darle un impulso definitivo a su carrera fuera del país y se radicó en el exterior, actividad que la llevó a formar parte de proyectos para plataformas globales como HBO Max y Netflix.

image

En Hollywood, la actriz tucumana fue una de las pocas representantes argentinas en la red carpet de uno de los eventos más importantes del calendario cinematográfico reciente, rodeada de estrellas como Margot Robbie y Jacob Elordi, protagonistas de Cumbres Borrascosas.

Vestida con un diseño elegante que combinó toques clásicos y contemporáneos, Palma destacó no solo por su presencia, sino también por su recorrido profesional, que la llevó desde producciones locales en Argentina hasta pisar una alfombra roja internacional en un evento de alto perfil.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Murió un reconocido actor de Floricienta y Casi Ángeles

Detectan en Tucumán el primer contagio de la variante H3N2 de la gripe A: todos los detalles

Jujuy, Salta y Tucumán demandaron a Transnoa ante el ENRE por falta de inversión y mantenimiento

Conmoción en Tucumán: investigan la muerte de dos personas en una casa

Dejó la vara alta: la propuesta de noviazgo que le hicieron a Ángela Torres

Las más leídas

Matías Módolo con Lucas Comesaña (Archivo) video
Fútbol.

Matías Módolo reveló detalles de la tarde del escándalo de Gimnasia de Jujuy con Comesaña

No descartan nuevas víctimas en la causa contra Matías Jurado video
Jujuy.

No descartan nuevas víctimas en la causa contra Matías Jurado

Matías Jurado en prisión video
Causa.

Matías Jurado, su vida en la cárcel y el día a día del presunto asesino serial

Terror enYuto: agredió a vecinos y amenazó con un machete a la policía (Foto ilustrativa)
Violencia.

Terror en Yuto: agredió a vecinos y amenazó con un machete a la policía

Temporal en Mendoza. 
Inundaciones.

Temporal de lluvia y granizo golpea fuertemente a Mendoza: las imagenes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel