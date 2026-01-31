La ex Floricienta que triunfa en el mundo y brilla en Hollywood
Agustina Palma, actriz tucumana que inició su carrera en producciones argentinas, brilló este 28 de enero en la alfombra roja del estreno mundial de Cumbres Borrascosas en Los Ángeles, representando al talento argentino en Hollywood.
Palma, que también participó en series juveniles regionales como O11CE y Bia, decidió darle un impulso definitivo a su carrera fuera del país y se radicó en el exterior, actividad que la llevó a formar parte de proyectos para plataformas globales como HBO Max y Netflix.
En Hollywood, la actriz tucumana fue una de las pocas representantes argentinas en la red carpet de uno de los eventos más importantes del calendario cinematográfico reciente, rodeada de estrellas como Margot Robbie y Jacob Elordi, protagonistas de Cumbres Borrascosas.
Vestida con un diseño elegante que combinó toques clásicos y contemporáneos, Palma destacó no solo por su presencia, sino también por su recorrido profesional, que la llevó desde producciones locales en Argentina hasta pisar una alfombra roja internacional en un evento de alto perfil.