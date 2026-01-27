Detectan en Tucumán el primer contagio de la variante H3N2 de la gripe A: todos los detalles

Qué se sabe del primer caso de Gripe A H3N2 en Tucumán.

Este lunes, las autoridades sanitarias de Tucumán informaron la detección del primer contagio de influenza A H3N2 subclado K en Tucumán . La variante, conocida popularmente como “súper gripe” , genera preocupación por su alto nivel de transmisión . El caso corresponde a una mujer de 56 años , residente en San Miguel, pueblo de dicha provincia.

Esta señora cursó un cuadro de gripe A ; la muestra fue analizada y confirmada por el Instituto Malbrán . El titular de la cartera sanitaria de Tucumán , Luis Medina Ruiz , lideró una nueva reunión de la Sala de Situación en el Hospital de Simoca y, al finalizar, comunicó a la población tucumana la detección del primer caso de influenza A H3N2 en la provincia.

Respecto del episodio, precisó que se trata de una mujer de 56 años , vecina de San Miguel de Tucumán , a quien inicialmente se le diagnosticó gripe A . El análisis de la muestra, remitida al Instituto Malbrán , confirmó luego que correspondía a la denominada “súper gripe” . Según detalló el ministro, la paciente ya recibió el alta médica , no generó contagios en su entorno cercano y actualmente se encuentra en buenas condiciones de salud .

El profesional de la salud ofreció precisiones sobre la evolución del caso y confirmó que la mujer ya recibió el alta médica , además de indicar que no habría transmitido el virus a personas cercanas.

“Actualmente la paciente está de alta, en buen estado de salud general y no contagió a ningún conviviente, lo que constituye una muy buena noticia”, subrayó Medina Ruiz.

El ministro resaltó que la paciente consultó a tiempo cuando tenía síntomas.

En esa línea, el ministro puso el acento en que la mujer acudió rápidamente a una consulta médica al presentar los primeros síntomas, lo que permitió arribar a un diagnóstico oportuno y aplicar el tratamiento adecuado.

Llamado a la consulta temprana y mayor prevención

“Hoy al notificar respecto a esta situación queremos pedirle a la población que presente un cuadro gripal —estamos hablando de cuadros respiratorios con fiebre alta, dolor de cuerpo y cansancio— que haga una consulta en nuestras guardias para arribar al diagnóstico e indicar el tratamiento adecuado”, instó.

“Las recomendaciones para los cuadros respiratorios, como las que tanto difundimos para prevenir el contagio de Covid, son ante todo el lavado de manos, el uso de barbijo cuando se tenga alguna enfermedad de base que vulnera la inmunidad y especialmente en lugares cerrados de mucha concentración de gente como en colectivos o aviones”, manifestó el ministro.

En otro tramo de sus declaraciones, Medina Ruiz informó que Tucumán acumula más de 31 semanas consecutivas sin registrar casos de dengue, un dato que calificó como muy positivo, incluso en un contexto climático marcado por lluvias y altas temperaturas, condiciones que suelen favorecer la proliferación del mosquito vector.

En cuanto a la gripe A H3N2, explicó que se trata de una de las cepas del virus de la influenza A que circula de manera estacional y que habitualmente provoca síntomas más severos que otras gripes. El subclado K, detectado recientemente en el país y ya presente en la provincia, incorpora una modificación en la proteína hemaglutinina que, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), eleva en un 56% su nivel de transmisibilidad en comparación con años anteriores.

Esa condición impulsa una propagación acelerada del virus, incluso en individuos que ya cuentan con vacunación previa o que atravesaron contagios anteriores.

Grupos más afectados y recomendaciones

En el país, la mayoría de los diagnósticos corresponde a adultos mayores de 60 años y a niños menores de 10, dos franjas etarias especialmente expuestas a desarrollar complicaciones. Casi uno de cada dos pacientes necesitó hospitalización y apenas el 21% tenía aplicada la vacuna contra la gripe, de acuerdo con datos publicados por colegas de Infobae.

A continuación se presentan algunas sugerencias difundidas por el Ministerio de Salud Pública de dicha provincia para reducir el riesgo de infecciones respiratorias:

Realizá una higiene de manos constante utilizando agua y jabón.

utilizando agua y jabón. Asegurate de tener el esquema de vacunación completo y actualizado.

y actualizado. Mantenete atento a la aparición de signos o malestares compatibles con una infección.

compatibles con una infección. Renová el aire del hogar todos los días.

Recomiendan retomar hábitos de higiene y prevención para evitar la gripe H3N2.