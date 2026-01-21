Primera muerte en Argentina de la gripe H3N2: "No entrar en pánico"

El Ministerio de Salud de nuestro país confirmó en las últimas horas de este martes el primer fallecimiento asociado a la gripe H3N2 subclado K , y además reportó un crecimiento acelerado de los contagios, que ya se detectaron en 14 provincias.

“ Era un paciente de 74 años con múltiples comorbilidades . Tenía trastornos cardiovasculares, arritmia, EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), creo que también fibrosis pulmonar”, detalló Gustavo Echenique (MP 2929).

“Hay que ser cautos y no entrar en pánico. Este es un virus que no es nuevo, es un virus que ya convive con nosotros desde hace mucho tiempo . Desde el año 1967, cuando se produjo la primera pandemia conocida como la gripe de Hong Kong, y que está contemplada dentro de la vacuna trivalente”, aclaró.

“ Este subclado K ha desarrollado mutaciones de escape viral que le dieron mayor contagiosidad, pero no mayor peligrosidad”, dijo y agregó: “Por eso la palabra “supergripe” apunta principalmente a la capacidad de contagio”.

Explicó que aquellas personas vacunadas “puede llegar a tener síntomas, pero de forma más leve. Mucho tiene que ver el estado individual de la inmunidad. Hay personas que responden muy bien ante ataques virales o bacterianos y otras que responden menos”, indicó.

La prevención, clave

Echenique dijo que se debe apuntar a la prevención a través de la vacunación, y calificó este paso como “clave. Hasta ahora hay 28 casos de H3N2 subclado K, pero también circulan otros subclados en Argentina y el virus H1N1. De todos modos, la cantidad de casos de influenza no superó a la de años anteriores”.

Recomendó que, ante cualquier sintomatología respiratoria, hacer la consulta dentro de las primeras 24 o 48 horas. “Existen muchas patologías respiratorias como angina, bronquitis, sinusitis o neumonía, y es fundamental evaluarlas a tiempo para dar un tratamiento efectivo. No automedicarse y mantener la vacunación al día”, insistió.

Explicó que a pesar de haber tenido Covid anteriormente, la persona puede contraer H3N2. “La vacuna trivalente se desarrolla cada año de acuerdo a las variaciones antigénicas del virus. Los virus cambian su “fisonomía” y la vacuna se ajusta a esos cambios”.

La nueva vacuna

Echenique dijo que se está desarrollando la vacuna específica para este subclado K, y se estima que estará disponible entre finales de febrero y marzo. “Quienes ya tienen varias vacunas aplicadas deben aprovechar esta nueva formulación cuando esté disponible”.

Dijo que la vacunación “siempre se recomienda, sobre todo en pediatría, en mayores de 65 años y en los grupos de riesgo con comorbilidades. La vacuna salva vidas y eso hay que recalcarlo”, y destacó que “hay que mantener la calma, estar atentos a la situación epidemiológica y consultar ante síntomas. La influenza siempre estuvo, está y va a estar”, cerró.

Gripe H3N2 en Argentina

Según el Boletín Epidemiológico Nacional, en la última semana se confirmaron 28 casos, lo que representa un aumento del 154% respecto del período anterior, cuando se habían registrado solo 11. La víctima fatal fue un hombre de 74 años en Mendoza, con patologías previas, que desarrolló complicaciones graves tras contraer el virus.

Un subtipo más contagioso y con cuadros severos

El subclado K del virus H3N2 presenta una mutación en la proteína hemaglutinina que incrementa hasta en un 56% su capacidad de contagio, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta misma variante ya provocó picos de hospitalizaciones en Europa y América del Norte, y ahora comienza a mostrar un comportamiento similar en el país.

De los 28 casos confirmados, casi la mitad requirió internación, un dato que preocupa a los especialistas. Los grupos más afectados son personas mayores de 60 años y niños menores de 10, considerados los sectores más vulnerables. Otro factor alarmante es la baja cobertura de vacunación: solo el 21% de los pacientes diagnosticados contaba con la vacuna antigripal aplicada.

Provincias afectadas y expansión territorial

La enfermedad ya fue confirmada en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. En apenas una semana, ocho nuevas provincias se sumaron al mapa de circulación viral.