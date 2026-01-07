Súper gripe H3N2: alerta sanitaria por la circulación de la variante K en el país

El más reciente informe del Boletín Epidemiológico Nacional confirmó la detección de nueve contagios de influenza H3N2 , subclado K , en el país . Los casos con esta gripe , identificados entre el 18 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026 , se distribuyen en la provincia de Buenos Aires , la Ciudad de Buenos Aires , Santa Cruz , Mendoza y Neuquén .

En alerta. Qué es la gripe H3N2 y cuáles son los síntomas

El registro encendió alertas entre expertos y responsables del sistema de salud , debido a la rápida circulación del virus y a los niveles insuficientes de cobertura inmunológica en la población. El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI-ANLIS) llevó adelante el análisis genético de 18 muestras del virus H3N2 , y determinó que el 50% pertenece al subclado K .

Los casos identificados abarcan distintos grupos etarios . Del total, cinco personas debieron ser hospitalizadas , mientras que cuatro fueron atendidas de manera ambulatoria . Hasta el momento, no se registraron muertes asociadas.

La aparición de la denominada “super gripe” durante la temporada estival rompe con los esquemas tradicionales de circulación del virus de la influenza . Entre los nueve contagios confirmados , dos personas tenían antecedentes de viaje a Europa , tres se movilizaron dentro del territorio nacional y cuatro no presentaban desplazamientos previos . Para los especialistas , este escenario refuerza la hipótesis de una transmisión local de la variante.

El Boletín Epidemiológico Nacional confirmó nueve casos de la variante K en Buenos Aires, CABA, Mendoza y Neuquén.

El infectólogo Roberto Debbag (MN 60253), vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Vacunología, alertó en diálogo con la prensa que el número real de contagios podría ser considerablemente superior al informado. “Se estudian muy pocos casos y hay una mezcla de enfermedades respiratorias. No es que hay nueve casos, creo que hay muchísimos más”, sostuvo.

Asimismo, Debbag explicó que la circulación anticipada del virus estaría vinculada al intenso movimiento de personas durante las celebraciones y al impacto de la globalización, que acorta la brecha entre las temporadas gripales del hemisferio norte y del sur.

“No tengo ninguna duda que va a ser lo mismo que en el hemisferio norte y va a ser antes de lo esperado”, concluyó el especialista al referirse a lo que podría ocurrir durante el próximo invierno en Argentina.

Catorce de los dieciocho pacientes analizados no contaban con antecedentes de vacunación antigripal.

Alta contagiosidad y bajo nivel de inmunización

El subclado K del virus H3N2 presenta una alteración en la proteína hemaglutinina que eleva su potencial de transmisión en un 56% en comparación con ciclos anteriores, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En Europa y América del Norte, esta variante estuvo asociada a niveles inéditos de internaciones y a una sobrecarga significativa de los sistemas de salud.

Según cifras oficiales, en Nueva York los ingresos hospitalarios por influenza se incrementaron un 24% en el transcurso de una sola semana.

En el país, el escaso nivel de vacunación entre las personas diagnosticadas encendió las alarmas en el ámbito sanitario. De los 18 pacientes estudiados por el Instituto Malbrán, 14 no contaban con registro de haber recibido la vacuna antigripal. Además, los hombres concentraron el 61% de los casos analizados, incluyendo seis de los nueve correspondientes al subclado K.

Las recomendaciones incluyen vacunarse, mantener el lavado frecuente de manos y ventilar los ambientes cerrados.

Recomendaciones para la población

Ante este contexto, el Ministerio de Salud de Córdoba, junto con la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, conformó un equipo interdisciplinario de especialistas con el objetivo de reforzar el monitoreo epidemiológico, prever la disponibilidad temprana de vacunas e impulsar acciones de información y prevención.

En la misma línea, la Organización Panamericana de la Salud y la Sociedad Argentina de Infectología subrayaron la necesidad de sostener niveles elevados de inmunización entre los sectores más vulnerables, como personas mayores, embarazadas, niños de corta edad, pacientes con patologías crónicas y personas inmunocomprometidas.

Las recomendaciones oficiales también incluyen higienizarse las manos de manera reiterada, asegurar la correcta ventilación de los espacios cerrados y utilizar barbijo en caso de presentar síntomas respiratorios. Ante la aparición de fiebre, tos o decaimiento general, se aconseja no asistir a ámbitos laborales ni educativos y buscar orientación en los servicios de salud.

La experiencia del hemisferio norte sirve de referencia para anticipar el impacto de la variante K en la próxima temporada invernal argentina.

Preparación ante la próxima temporada para afrontar la súper gripe

Los antecedentes registrados en el hemisferio norte, sumados a la detección precoz del subclado K, aceleraron los preparativos del sistema de salud argentino frente a un eventual incremento en la demanda de atención médica.

“No tengo dudas de que el Ministerio de Salud debe estar trabajando para que las vacunas antigripales lleguen anticipadamente y se lance una campaña amplia de inmunización, sobre todo para los grupos de riesgo”, sostuvo Debbag.

Gripe H3N2 a Argentina (Foto ilustrativa) Gripe H3N2 a Argentina (Foto ilustrativa)

En ese contexto, sostener altos niveles de vacunación y reforzar el monitoreo epidemiológico serán factores clave para reducir el impacto de la llamada ‘super gripe’ H3N2 durante la próxima temporada.