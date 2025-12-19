Qué es la gripe H3N2 y cuáles son los síntomas (Foto ilustrativa)

La gripe H3N2 subclado K, es una variante la cual se habría adelantado aproximadamente entre tres y seis semanas, provocando un importante brote inusual en Europa, Estados Unidos y Asia. Este viernes se informó que llegó a nuestro país con tres casos confirmados.

La variante H3N2 subclado K presenta varias mutaciones en su cápside externa (cubierta proteica que envuelve y protege el material genético de un virus). Esta característica le permite evadir en parte la inmunidad natural y la generada por las vacunas actuales.

Estos cambios genéticos elevan su potencial de contagio , en especial en espacios cerrados y poco ventilados. El brote llegó acompañado de la circulación simultánea de otros virus respiratorios, como el virus respiratorio sincitial (VRS) y el SARS-CoV-2, lo que agrava la saturación hospitalaria y complica el diagnóstico.

Síntomas de la gripe H3N2

Los médicos advierten que el cuadro puede confundirse fácilmente con COVID-19 y otros virus respiratorios. Recomiendan realizar pruebas combinadas para un diagnóstico certero.

Los síntomas más comunes incluyen:

Fiebre alta.

Malestar intenso.

Dolores musculares.

Tos seca.

Fatiga.

Quiénes son los más afectados por la gripe H3N2

El virus golpea con más fuerza a menores de cinco años y adultos mayores, con los picos de incidencia más elevados en guarderías, escuelas y residencias de larga estancia.

Por ahora, no hay evidencia de que el subclado K provoque cuadros más graves que otras variantes estacionales, aunque su rápida propagación preocupa a las autoridades sanitarias. El temor es que el aumento de contagios en poco tiempo eleve el riesgo de complicaciones y colapse los sistemas de salud.

Tres casos confirmados de gripe H3N2 en Argentina

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó la detección de tres casos. Se trata de dos adolescentes de Santa Cruz y un niño internado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos con evolución favorable y sin complicaciones clínicas.

La identificación se realizó a través de la Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinela, y fue confirmada por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS mediante secuenciación genómica. Ese estudio permitió clasificar los virus dentro del subclado K, un linaje que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad.