viernes 19 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de diciembre de 2025 - 20:51
En alerta.

Qué es la gripe H3N2 y cuáles son los síntomas

La gripe H3N2 ya llegó a Argentina con tres casos confirmados. Conocé cuáles son los síntomas y el tratamiento.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Qué es la gripeH3N2 y cuáles son los síntomas (Foto ilustrativa)

Qué es la gripe H3N2 y cuáles son los síntomas (Foto ilustrativa)

La gripe H3N2 subclado K, es una variante la cual se habría adelantado aproximadamente entre tres y seis semanas, provocando un importante brote inusual en Europa, Estados Unidos y Asia. Este viernes se informó que llegó a nuestro país con tres casos confirmados.

Lee además
que se sabe de la nueva gripe h3n2: que es y cuales son los sintomas
Salud.

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas
La gripe H3N2 arrasa en Europa y Estados Unidos.
Salud.

¿Cuándo podría llegar a la Argentina la gripe H3N2 que arrasa en Europa y EE.UU?

La variante H3N2 subclado K presenta varias mutaciones en su cápside externa (cubierta proteica que envuelve y protege el material genético de un virus). Esta característica le permite evadir en parte la inmunidad natural y la generada por las vacunas actuales.

Estos cambios genéticos elevan su potencial de contagio, en especial en espacios cerrados y poco ventilados. El brote llegó acompañado de la circulación simultánea de otros virus respiratorios, como el virus respiratorio sincitial (VRS) y el SARS-CoV-2, lo que agrava la saturación hospitalaria y complica el diagnóstico.

La circulación de la supergripe H3N2 comienza a generar una creciente preocupación en el ámbito sanitario regional.
Qu&eacute; es la gripe H3N2 y cu&aacute;les son los s&iacute;ntomas (Foto ilustrativa)

Qué es la gripe H3N2 y cuáles son los síntomas (Foto ilustrativa)

Síntomas de la gripe H3N2

Los médicos advierten que el cuadro puede confundirse fácilmente con COVID-19 y otros virus respiratorios. Recomiendan realizar pruebas combinadas para un diagnóstico certero.

Los síntomas más comunes incluyen:

  • Fiebre alta.
  • Malestar intenso.
  • Dolores musculares.
  • Tos seca.
  • Fatiga.

Quiénes son los más afectados por la gripe H3N2

El virus golpea con más fuerza a menores de cinco años y adultos mayores, con los picos de incidencia más elevados en guarderías, escuelas y residencias de larga estancia.

Por ahora, no hay evidencia de que el subclado K provoque cuadros más graves que otras variantes estacionales, aunque su rápida propagación preocupa a las autoridades sanitarias. El temor es que el aumento de contagios en poco tiempo eleve el riesgo de complicaciones y colapse los sistemas de salud.

Tres casos confirmados de gripe H3N2 en Argentina

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó la detección de tres casos. Se trata de dos adolescentes de Santa Cruz y un niño internado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos con evolución favorable y sin complicaciones clínicas.

Gripe H3N2 a Argentina (Foto ilustrativa)
Gripe H3N2 a Argentina (Foto ilustrativa)

Gripe H3N2 a Argentina (Foto ilustrativa)

La identificación se realizó a través de la Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinela, y fue confirmada por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS mediante secuenciación genómica. Ese estudio permitió clasificar los virus dentro del subclado K, un linaje que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas

¿Cuándo podría llegar a la Argentina la gripe H3N2 que arrasa en Europa y EE.UU?

Alerta por la gripe H3N2: Chile detecta una variante y Argentina vigila posibles casos

Confirmaron la llegada de la gripe H3N2 a Argentina: 3 casos sin gravedad

El pueblo ideal para unas escapadas de verano: una pileta gigante, parrillas y espectáculos

Lo que se lee ahora
bloquearon el puente villazon - la quiaca por la suba del combustible en bolivia video
Economía.

Bloquearon el puente Villazón - La Quiaca por la suba del combustible en Bolivia

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Jujeños del año 2025.
Los nominados.

Todo Jujuy elige al Jujeño del Año 2025 y ya podés votar

Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia
Pronóstico.

Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia

Una pareja alcoholizada intentó ingresar a un restaurante en San Francisco, pero todo se descontroló. video
Mundo.

Pareja totalmente alcoholizada genera caos en un restaurante y el video es furor en redes

Imagen ilustrativa generada con IA
Judiciales.

Condenaron a 15 años de prisión a un pastor evangélico de El Carmen por abusos sexuales

Qué es la gripeH3N2 y cuáles son los síntomas (Foto ilustrativa)
En alerta.

Qué es la gripe H3N2 y cuáles son los síntomas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel