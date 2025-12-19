Confirmaron la llegada de la gripe H3N2 a Argentina: 3 casos sin gravedad

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó la detección de tres casos de influenza A, gripe H3N2 del subclado K en Argentina . Se trata de dos adolescentes de Santa Cruz y un niño internado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires , todos con evolución favorable y sin complicaciones clínicas.

La identificación se realizó a través de la Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinela , y fue confirmada por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS mediante secuenciación genómica. Ese estudio permitió clasificar los virus dentro del subclado K, un linaje que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad.

El subclado K, denominado técnicamente J.2.4.1, es una evolución genética del H3N2 , una de las variantes más habituales de la influenza A. Según la evidencia disponible hasta el momento, ANLIS señaló que no hay indicios de que produzca cuadros clínicos más graves que los detectados en temporadas anteriores, aunque su capacidad de propagación llevó a reforzar la vigilancia.

En los casos confirmados en el país, el niño de CABA requirió internación, mientras que los adolescentes de Santa Cruz fueron evaluados en el marco del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas. Las autoridades sanitarias provinciales quedaron a cargo de investigar cada caso y garantizar la atención oportuna, en coordinación con la vigilancia nacional.

Síntomas y recomendaciones ante cuadros respiratorios

Los síntomas vinculados a esta subvariante no difieren de los de la gripe estacional: fiebre alta de aparición repentina, dolores musculares y articulares, tos seca, dolor de garganta, congestión nasal, cefalea y cansancio marcado. La transmisión ocurre principalmente por gotitas respiratorias al toser, estornudar o hablar, y también por contacto con superficies contaminadas y luego con ojos, nariz o boca.

Desde el sistema sanitario remarcaron la importancia de consultar ante síntomas compatibles, especialmente en personas de grupos de riesgo, para favorecer la detección temprana y la atención adecuada. ANLIS Malbrán continuará aportando información técnica y evidencia al Ministerio de Salud, mientras la vigilancia epidemiológica se mantiene activa en las 24 jurisdicciones, dentro de valores esperados para la época.

Síntomas de la gripe H3N2

Los médicos advierten que el cuadro puede confundirse fácilmente con COVID-19 y otros virus respiratorios. Recomiendan realizar pruebas combinadas para un diagnóstico certero.

Los síntomas más comunes incluyen fiebre alta; malestar intenso; dolores musculares, tos seca y fatiga.