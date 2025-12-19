viernes 19 de diciembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de diciembre de 2025 - 16:13
Alerta.

Confirmaron la llegada de la gripe H3N2 a Argentina: 3 casos sin gravedad

Detectan en Argentina una nueva subvariante de gripe H3N2. Se trata de tres personas que tiene una evolución favorable.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
GripeH3N2 a Argentina (Foto ilustrativa)

Gripe H3N2 a Argentina (Foto ilustrativa)

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó la detección de tres casos de influenza A, gripe H3N2 del subclado K en Argentina. Se trata de dos adolescentes de Santa Cruz y un niño internado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos con evolución favorable y sin complicaciones clínicas.

Lee además
que se sabe de la nueva gripe h3n2: que es y cuales son los sintomas
Salud.

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas
La gripe H3N2 arrasa en Europa y Estados Unidos.
Salud.

¿Cuándo podría llegar a la Argentina la gripe H3N2 que arrasa en Europa y EE.UU?

La identificación se realizó a través de la Red Nacional de Laboratorios y Unidades Centinela, y fue confirmada por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS mediante secuenciación genómica. Ese estudio permitió clasificar los virus dentro del subclado K, un linaje que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad.

Qué se sabe del subclado K y por qué genera atención

El subclado K, denominado técnicamente J.2.4.1, es una evolución genética del H3N2, una de las variantes más habituales de la influenza A. Según la evidencia disponible hasta el momento, ANLIS señaló que no hay indicios de que produzca cuadros clínicos más graves que los detectados en temporadas anteriores, aunque su capacidad de propagación llevó a reforzar la vigilancia.

Gripe H3N2 a Argentina (Foto ilustrativa)
Gripe H3N2 a Argentina (Foto ilustrativa)

Gripe H3N2 a Argentina (Foto ilustrativa)

En los casos confirmados en el país, el niño de CABA requirió internación, mientras que los adolescentes de Santa Cruz fueron evaluados en el marco del Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas. Las autoridades sanitarias provinciales quedaron a cargo de investigar cada caso y garantizar la atención oportuna, en coordinación con la vigilancia nacional.

Síntomas y recomendaciones ante cuadros respiratorios

Los síntomas vinculados a esta subvariante no difieren de los de la gripe estacional: fiebre alta de aparición repentina, dolores musculares y articulares, tos seca, dolor de garganta, congestión nasal, cefalea y cansancio marcado. La transmisión ocurre principalmente por gotitas respiratorias al toser, estornudar o hablar, y también por contacto con superficies contaminadas y luego con ojos, nariz o boca.

Desde el sistema sanitario remarcaron la importancia de consultar ante síntomas compatibles, especialmente en personas de grupos de riesgo, para favorecer la detección temprana y la atención adecuada. ANLIS Malbrán continuará aportando información técnica y evidencia al Ministerio de Salud, mientras la vigilancia epidemiológica se mantiene activa en las 24 jurisdicciones, dentro de valores esperados para la época.

Síntomas de la gripe H3N2

Los médicos advierten que el cuadro puede confundirse fácilmente con COVID-19 y otros virus respiratorios. Recomiendan realizar pruebas combinadas para un diagnóstico certero.

Los síntomas más comunes incluyen fiebre alta; malestar intenso; dolores musculares, tos seca y fatiga.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas

¿Cuándo podría llegar a la Argentina la gripe H3N2 que arrasa en Europa y EE.UU?

Alerta por la gripe H3N2: Chile detecta una variante y Argentina vigila posibles casos

El Gobierno quiere modificar leyes sobre el bosque nativo: qué está pasando con el desmonte en Argentina

Ruta del dinero K: la Corte recibió US$238.720 y más de $4 millones por la subasta de dos aviones

Lo que se lee ahora
bloquearon el puente villazon - la quiaca por la suba del combustible en bolivia video
Economía.

Bloquearon el puente Villazón - La Quiaca por la suba del combustible en Bolivia

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Jujeños del año 2025.
Los nominados.

Todo Jujuy elige al Jujeño del Año 2025 y ya podés votar

INAUGURACIÓN DE SINO MOTORS EN JUJUY - concesionaria oficial de la marca BAIC. video
Atención.

Sino Motors inauguró su concesionaria oficial BAIC en Jujuy con modelos innovadores

Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia
Pronóstico.

Rige alerta amarilla para Jujuy este viernes: a qué hora llega la lluvia

Una pareja alcoholizada intentó ingresar a un restaurante en San Francisco, pero todo se descontroló. video
Mundo.

Pareja totalmente alcoholizada genera caos en un restaurante y el video es furor en redes

Imagen ilustrativa generada con IA
Judiciales.

Condenaron a 15 años de prisión a un pastor evangélico de El Carmen por abusos sexuales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel