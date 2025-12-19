Alerta por la gripe H3N2: Chile detecta una variante y Argentina vigila posibles casos

La propagación de la gripe H3N2 empieza a despertar alarma en los sistemas de salud de la región . Tras los primeros contagios detectados en Sudamérica , con Chile entre los países afectados, el Instituto Malbrán analiza muestras de influenza para determinar si el virus ya ha ingresado a Argentina y si se encuentra en etapa de transmisión comunitaria.

Salud. Qué se sabe de la nueva gripe H3N2: qué es y cuáles son los síntomas

Recientemente, el Ministerio de Salud chileno confirmó el primer caso del subclado K , lo que activó los protocolos de monitoreo y vigilancia sanitaria en territorio argentino.

“Este hallazgo era esperado dado el comportamiento epidemiológico global del virus . Es probable que en los próximos días se identifiquen muestras adicionales positivas para este subclado a medida que se completan los análisis de secuenciación pendientes”, detallaron desde el Ministerio de Salud mediante un comunicado oficial.

Con registros anteriores en México , el subclado K de la influenza A H3N2 también se detectó recientemente en Perú y Colombia . Su aparición en Chile refuerza la evidencia de un avance gradual del virus en la región, incluso en climas distintos a los típicos del hemisferio norte.

El Instituto Malbrán se encuentra evaluando muestras de influenza en Argentina.

A nivel nacional, el Instituto Malbrán, en su rol de laboratorio de referencia, comunicó que “actualmente se encuentran en proceso de secuenciación de muestras de H3N2 recibidas en el mes de diciembre en el Laboratorio Nacional de Referencia (LNR)”. El objetivo de estos estudios es identificar si los casos corresponden al subclado K, una variante capaz de evadir parcialmente la inmunidad adquirida previamente.

Prevención y vigilancia sanitaria en Argentina

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la circulación de esta variante en Argentina. Sin embargo, los expertos destacan que la situación es dinámica, y puede cambiar rápidamente debido al flujo constante de personas provenientes de países donde el virus ya se encuentra activo.

La circulación de la supergripe H3N2 comienza a generar una creciente preocupación en el ámbito sanitario regional.

Frente a esta situación, las autoridades sanitarias insisten en mantener las medidas preventivas y en completar la vacunación correspondiente. Entre las recomendaciones principales se encuentran lavarse las manos con regularidad, asegurar la ventilación adecuada de los espacios cerrados, evitar el contacto próximo con personas que presenten síntomas respiratorios y permanecer en casa ante la aparición de fiebre, tos o sensación general de malestar.