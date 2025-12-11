jueves 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 - 09:40
Salud.

¿Cuándo podría llegar a la Argentina la gripe H3N2 que arrasa en Europa y EE.UU?

La rápida expansión de la variante H3N2 subclado K generó récord de consultas y saturación hospitalaria. Conoce sus síntomas y recomendaciones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La gripe H3N2 arrasa en Europa y Estados Unidos.

La gripe H3N2 arrasa en Europa y Estados Unidos.

La variante H3N2 subclado K de la gripe está generando presión sobre los sistemas sanitarios de Europa, Estados Unidos y Asia. Este aumento de contagios se adelantó entre tres y seis semanas, dando lugar a un brote atípico que saturó hospitales y provocó un récord de consultas. Expertos señalan que podría llegar a Argentina durante el otoño.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Estados Unidos, Canadá y Japón han reportado un pico epidémico adelantado, afectando principalmente a niños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

La gripe H3N2 arrasa en Europa y Estados Unidos.

La gripe, que actualmente registra altos niveles de positividad y una demanda intensa de atención médica, corresponde a una variante con alteraciones en su cápside externa, lo que le facilita escapar a la protección inmunitaria, tanto la natural del organismo como la inducida por las vacunas.

Estas mutaciones genéticas aumentaron la capacidad de transmisión del virus, sobre todo en lugares cerrados y con escasa ventilación. Al mismo tiempo, se produjo una coexistencia de otros virus respiratorios, lo que complicó aún más la situación en hospitales y centros de salud.

Podría llegar a Argentina en otoño.

Los síntomas de la variante H2N2 de la gripe

Los signos más habituales de la variante H3N2 subclado K incluyen fiebre elevada, malestar intenso, dolores en los músculos, tos seca y agotamiento. Los especialistas advirtieron que los síntomas de esta gripe pueden simular infecciones por COVID-19, por lo que recomiendan la realización de tests combinados para obtener un diagnóstico preciso.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado que esta variante genere cuadros más severos, las autoridades sanitarias de las naciones afectadas muestran preocupación por su rápida expansión, debido al riesgo de que el aumento de casos pueda sobrecargar los sistemas de salud.

Los gobiernos de las naciones donde se detecta la circulación de la variante han puesto en marcha medidas de emergencia, que contemplan el aumento del personal sanitario, la habilitación de áreas de aislamiento, la obligatoriedad de tapabocas en centros de salud y la implementación de campañas de concientización y prevención.

La circulación de la variante H3N2 subclado K de la gripe, junto a un brote inusual y anticipado, generó preocupación ante un récord de consultas.

Por su parte, varios expertos en salud subrayaron la relevancia de la vacunación, destacando que representa un elemento fundamental para reducir ingresos hospitalarios, minimizar fallecimientos y evitar complicaciones asociadas a la enfermedad.

¿Puede llegar a Argentina?

La doctora Marta Cohen, especialista en patología pediátrica, alertó sobre el aumento de los casos de contagio en Europa y señaló que en el Reino Unido ya se registran unas 2.000 hospitalizaciones, cifra que podría elevarse a 8.000 en los próximos días. “Se recomienda la vacunación para personas mayores de 50 años y quienes tengan **inmunodeficiencias de cualquier tipo”, indicó.

“Esto va a llegar a la Argentina, seguramente, para el otoño, por eso es importante la vacunación anticipada, planearla para marzo. Si alguien viene a Europa, dese la vacuna dos semanas antes de viajar”, añadió.

La gripe H3N2 arrasa en Europa y Estados Unidos.

Alerta por el avance de la Influenza en el Hemisferio Norte

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó una alerta epidemiológica dirigida a los países de la Región de las Américas, instándolos a ajustar y fortalecer sus planes de preparación y la organización de los servicios de salud ante el avance de la influenza y otros virus respiratorios en el hemisferio norte.

La institución subrayó que la reducción de la carga de enfermedad depende de una combinación de medidas que incluyan campañas de vacunación, vigilancia epidemiológica, preparación hospitalaria, y diagnóstico y tratamiento oportunos, con el objetivo de proteger a los grupos más vulnerables y evitar la saturación de los sistemas sanitarios, según informó Noticias Argentinas.

La circulación de la variante H3N2 subclado K de la gripe, junto a un brote inusual y anticipado, generó preocupación ante un récord de consultas y la saturación de hospitales.

La actividad de la influenza, según los registros recopilados hasta finales de noviembre, sigue mostrando un incremento a nivel mundial, impulsado por un virus de tipo A, con un crecimiento sostenido especialmente en Norteamérica. En detalle, en Caribe y Centroamérica predomina la circulación del virus influenza A(H1N1)pdm09, mientras que en Canadá y Estados Unidos se observa una mayor presencia del subtipo A(H3N2), acompañado de la emergente detección del subclado K.

Con el objetivo de frenar un aumento más pronunciado de contagios, la OPS instó a los países a reforzar la vigilancia de la influenza, VSR y SARS-CoV-2, lo cual incluye:

  • Reporte continuo de datos
  • Envío regular de muestras para secuenciación genética
  • Actualización de guías nacionales de manejo clínico
  • Diagnósticos temprano y disponibilidad de antivirales
  • Reiterar la importancia de la vacunación contra influenza, COVID-19 y VSR
  • Investigar y reportar eventos respiratorios inusuales

