¿Qué es la sarna y se puede contagiar de animales a humanos?

Rescataron a un zorro en Ciudad Cultural que tenía el 70% del cuerpo con sarna

¿La sarna se contagia de animales a humanos?

En cuanto al contagio de animales a humanos, la sarna humana no se contagia directamente de los animales. Las mascotas y otros animales pueden tener tipos diferentes de sarna causados por variantes del ácaro Sarcoptes scabiei (por ejemplo, S. scabiei canis en perros), pero estos ácaros no pueden reproducirse ni causar una infestación sostenida en la piel humana. Por tanto, la sarna animal no se transmite ni provoca sarna humana, aunque puede causar irritación temporal en las personas.