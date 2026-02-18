Así es la herramienta que busca anticipar los problemas cardíacos hasta 30 años

Más del 99% de las personas que padecieron un ataque cardíaco , un ACV o fallas en el funcionamiento del corazón tenían previamente algún factor de riesgo , aunque en muchos casos no estaban al tanto. En ese marco, según consignó TIME , se ha puesto en marcha una nueva herramienta digital.

Se trata de un avance que permite estimar la probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares con hasta tres décadas de anticipación marca un paso importante en materia de prevención .

El sistema, que ya puede utilizarse, apunta a fomentar el cuidado de la salud del corazón antes de que aparezcan manifestaciones clínicas y a facilitar la adopción de medidas que disminuyan ese riesgo.

Especialistas consultados por TIME advierten que entender y comunicar el nivel de riesgo es particularmente complejo en adultos jóvenes que se consideran sanos. El doctor Matthew Tomey , integrante del Mount Sinai Fuster Heart Hospital , remarcó que las afecciones cardiovasculares suelen estar vinculadas a hábitos y decisiones diarias .

El profesional destacó la dificultad de transmitir esta información, sobre todo a personas jóvenes que no presentan síntomas. La escasa percepción sobre los factores que inciden en el cuidado del corazón contribuye a que las enfermedades cardiovasculares continúen siendo, desde hace décadas, la principal causa de muerte en numerosos países.

Esta herramienta utiliza información básica de salud para evaluar la probabilidad de sufrir enfermedades cardíacas o un accidente cerebrovascular, detallan expertos a TIME.

El desafío de predecir el riesgo cardíaco

Durante años, uno de los principales desafíos para anticiparse a cuadros como ataques cardíacos o fallas del corazón fue identificar a tiempo las condiciones que elevan su probabilidad de aparición. En la mayoría de los casos, quienes atraviesan estos episodios ya presentaban presión arterial alta, niveles elevados de colesterol, exceso de peso o diabetes previamente, aunque rara vez se perciben en riesgo, especialmente las personas menores de 40.

En declaraciones a TIME, el doctor Matthew Tomey señaló que tomar conciencia del riesgo individual y de cómo impactan los hábitos cotidianos puede favorecer cambios positivos en el estilo de vida. No obstante, representar de manera clara estos peligros sigue siendo difícil, lo que ha frenado las estrategias de prevención a gran escala.

Esta nueva herramienta plantea una estrategia preventiva con proyección a futuro, ya que posibilita que tanto médicos como pacientes detecten indicios de alerta con mayor anticipación que mediante los métodos convencionales.

Cómo funciona la innovadora calculadora que podría anticipar el riesgo cardíaco hasta 30 años.

De acuerdo con Matthew Tomey, numerosos condicionantes asociados al riesgo se desarrollan sin manifestaciones evidentes, lo que vuelve más difícil que las personas adviertan la necesidad de actuar a tiempo. “Una persona puede tener presión arterial alta sin notar molestias hasta que el cuadro es grave”, detalló. En ese sentido, conocer el nivel de probabilidad puede convertirse en un estímulo clave para adoptar cuidados orientados a la salud cardiovascular.

La nueva calculadora PREVENT: una herramienta de innovación y alcance

Con el objetivo de dar respuesta a esta demanda, un grupo de investigación encabezado por la doctora Sadiya Khan lanzó en 2025 una herramienta sin costo para estimar el riesgo cardiovascular, desarrollada a partir de las ecuaciones PREVENT de la American Heart Association.

Más del 99% de quienes sufren un infarto, un accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca presentaban al menos un factor de riesgo antes del evento.

El trabajo, difundido en el Journal of the American College of Cardiology y citado por TIME, permite obtener una proyección individual sobre la probabilidad de padecer afecciones cardíacas en un plazo de hasta tres décadas, con especial foco en adultos de entre 30 y 59 años.

A diferencia de las herramientas previas —que solían proyectar probabilidades a una década y estaban pensadas principalmente para personas mayores de 40 años—, el sistema PREVENT extiende su alcance hacia poblaciones más jóvenes y no solo anticipa la posibilidad de infarto de miocardio, sino también de insuficiencia cardíaca y accidente cerebrovascular.

La doctora Sadiya Khan sugirió a TIME realizar esta evaluación al menos una vez al año, con el fin de activar medidas preventivas desde edades tempranas. “Este modelo pretende abrir la conversación sobre prevención antes de que surjan problemas; cada vez más jóvenes padecen obesidad, diabetes o hipertensión”, remarcó.

El lanzamiento de una nueva calculadora digital capaz de predecir el riesgo de enfermedades cardiovasculares hasta 30 años antes representa un avance en la prevención.

El proceso resulta simple siempre que se disponga de información sanitaria elemental. La persona tiene que completar datos como el género, la edad, el índice de masa corporal, los valores de presión arterial, los niveles de colesterol y si registra antecedentes de tabaquismo o diabetes.

A partir de esa información, la plataforma calcula la probabilidad —a 10 y 30 años— de padecer una patología cardiovascular. Su fácil acceso y la ampliación del grupo etario apuntan a que la medición del riesgo deje de hacerse de manera tardía y exclusiva en adultos mayores.

Los límites de las herramientas de predicción

Si bien la calculadora implica un progreso significativo, los especialistas remarcan que ningún sistema es capaz de contemplar la totalidad de las variables relevantes. En declaraciones a TIME, Tomey señaló que “ninguna herramienta incorpora todos los factores”, dado que las ecuaciones PREVENT toman únicamente algunos indicadores centrales.

La mayoría de personas con infarto previamente sufría de hipertensión, colesterol alto, sobrepeso o diabetes.

La estimación deja afuera aspectos como la historia familiar, la acumulación de calcio en las arterias coronarias, los marcadores de inflamación o datos vinculados al estilo de vida, entre ellos el nivel de ejercicio y la calidad del descanso.

De acuerdo con el especialista, estos valores deben leerse como una referencia y no como un diagnóstico concluyente ni como una certeza de resguardo. “No podemos confiar plenamente en una puntuación aislada”, alertó Tomey.

También incide el nivel de implicación de cada persona frente al resultado: hay quienes toman nota y ajustan su estilo de vida, mientras que otros tienden a minimizar o interpretar de forma errónea la información. Para el cardiólogo, estas estimaciones “solo tienen valor si llevan a decisiones saludables”.

La innovación está dirigida especialmente a personas de entre 30 y 59 años que buscan prevenir enfermedades cardiovasculares.

Desde TIME señalan que esta herramienta no reemplaza la consulta médica individual, sino que funciona como un complemento. Su utilización puede servir como punto de partida para modificar hábitos, pero nunca debe sustituir la orientación de un profesional de la salud.

Recomendaciones y acciones preventivas

La utilidad de detectar el peligro cardiovascular radica, sobre todo, en las decisiones que se toman a partir de esa información. Según el doctor Nishant Shah, especialista en cardiología preventiva del Centro Médico de la Universidad de Duke y citado por TIME, es fundamental empezar a hablar de prevención desde edades tempranas, incluso a partir de los 18 años cuando hay antecedentes en la familia.

Tras obtener el resultado, el profesional sugiere una serie de recomendaciones prácticas: sostener actividad física de manera habitual, llevar una alimentación saludable, vigilar los niveles de presión arterial y colesterol, asegurar un descanso adecuado y, en caso de ser necesario, iniciar tratamientos farmacológicos como las estatinas.

Especialistas advierten que las herramientas existentes no consideran antecedentes genéticos al calcular el riesgo cardiovascular.

En el ámbito clínico también existen otros estudios que aportan información valiosa, como el test de esfuerzo, el ecocardiograma o los análisis lipídicos más específicos. El doctor Luke Laffin, especialista en cardiología preventiva de la Cleveland Clinic, señaló en TIME que la medición del calcio en las arterias coronarias mediante tomografía constituye otra alternativa relevante, especialmente en pacientes con historia familiar.

Laffin remarcó que ninguna evaluación resulta suficiente de forma aislada, sino que todas cumplen un rol complementario y deben seleccionarse según las características individuales de cada paciente.

De acuerdo con los expertos, el seguimiento con un profesional y los controles regulares continúan siendo fundamentales. La estimación del riesgo tiene que funcionar como punto de partida para recibir orientación médica y diseñar, junto al especialista, un esquema preventivo completo que articule recursos tecnológicos con el criterio clínico para cuidar el sistema cardiovascular.

La identificación temprana del riesgo cardiovascular permite adoptar medidas preventivas más efectivas desde la juventud.

En ese sentido, la aparición de instrumentos como la calculadora PREVENT representa un avance para adelantarse a posibles afecciones cardíacas. Aun así, el acompañamiento médico y la adaptación de las medidas preventivas a cada caso particular siguen siendo determinantes para disminuir riesgos a futuro, según destaca TIME.