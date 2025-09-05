viernes 05 de septiembre de 2025

5 de septiembre de 2025 - 12:21
Salud.

Conectaron a un adolescente a un corazón artificial en Salta

Un joven de 13 años fue conectado a un corazón artificial en Salta y trasladado al Hospital Garrahan en un operativo médico sin precedentes.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Conectan a un joven salteño a un corazón artificial para trasladarlo a Buenos Aires

Conectan a un joven salteño a un corazón artificial para trasladarlo a Buenos Aires

Conectaron a un adolescente a un corazón artificial en Salta

Conectaron a un adolescente a un corazón artificial en Salta

El paciente ingresó con una arritmia refractaria severa que no respondió a los tratamientos convencionales. Su estado crítico obligó a activar un protocolo de emergencia que incluyó la coordinación entre el HPMI, el Hospital Garrahan, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAMEC) y la Aviación Civil de Salta.

Inédito operativo en Salta: conectan a un adolescente a un corazón artificial para trasladarlo al Garrahan

Para mantenerlo con vida durante el traslado, los médicos decidieron conectarlo a un sistema de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), un dispositivo que asume temporalmente las funciones del corazón y los pulmones. Esta tecnología permitió estabilizar al paciente y garantizar su llegada a la Ciudad de Buenos Aires, donde se evaluará el tratamiento definitivo.

Más de 50 profesionales de distintas áreas participaron del operativo, entre médicos, técnicos y personal de apoyo. Desde el Garrahan viajó un equipo de cinco especialistas con el equipamiento necesario, mientras que el hospital salteño acondicionó sus instalaciones para recibirlos, revisando quirófanos, ascensores, laboratorios y áreas críticas.

El despliegue logístico incluyó cuatro vuelos sanitarios en la aeronave de la Provincia. Los primeros sirvieron para trasladar al equipo médico y al equipamiento especializado desde Buenos Aires, mientras que en el último se concretó el traslado del paciente junto a su familia. El Ministerio de Salud de Salta confirmó además la asistencia económica y social para los padres durante el proceso.

La jefa de Terapia Intensiva del HPMI, Gloria Méndez, explicó que se trata de uno de los primeros procedimientos de este tipo que el Garrahan realiza en una provincia distante, lo que representa un hito para la salud pública argentina. “La coordinación y la experiencia compartida fortalecen las capacidades locales para enfrentar casos críticos”, destacó.

El joven, sin antecedentes médicos, sufrió varios paros cardíacos antes de ser estabilizado. Su evolución dependerá de la respuesta al soporte artificial, y los médicos no descartan que en el futuro pueda requerir un trasplante cardíaco.

Este caso demostró la capacidad de articulación entre el sistema sanitario de Salta y el hospital pediátrico más importante del país. Un operativo sin precedentes que no solo salvó la vida del paciente, sino que también deja abierta una puerta para afrontar emergencias de alta complejidad en cualquier punto del territorio.

