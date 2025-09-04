FNE 2025: suspendieron la elección departamental de Yavi por duelo

La Quiaca.

La comisión estudiantil de La Quiaca atraviesa un momento de dolor tras el fallecimiento de un estudiante de la ciudad. A raíz de esta situación, se decidió suspender la elección local y la departamental de Yavi, que estaba prevista para este sábado 6 de septiembre en la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

La medida fue confirmada por Marisol Torres, docente asesora de la comisión estudiantil de La Quiaca, quien expresó: “Lamentable y triste, esta mañana surgió y no podemos no ser empáticos. Estuvimos en una reunión que motivó la presencia de los directivos y del municipio. Los alumnos de todas las escuelas nos reunimos, dialogamos y escuchamos a los adolescentes”.

Cuatro días de duelo Según explicó Torres, la decisión de suspender la jornada fue tomada en conjunto con los estudiantes. “Seguimos el pedido de los chicos de ponernos en el lugar del otro y decidimos suspender las actividades planificadas para hoy. Tendremos cuatro días de duelo, pedido por los chicos. Pedimos a la comunidad que nos acompañe”, manifestó.

El estudiante fallecido mantenía un vínculo cercano con la comisión estudiantil y con alumnos de diferentes establecimientos de la ciudad. “Los alumnos de todas las escuelas tenían un vínculo, por eso nos toca tan de cerca”, agregó Torres.

La comisión ya informó al Ente Autárquico Permanente, organismo que autorizó una prórroga para la realización del acto eleccionario. “Podemos hacer la elección departamental hasta el 14 de septiembre. Hoy se va a definir la nueva fecha”, explicó la docente.

