miércoles 03 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 - 16:44
Jujuy.

FNE 2025: convocan al curso de manipulación de alimentos para el patio de comidas

Esta capacitación es un requisito ineludible que los comerciantes deben tener para poder trabajar durante el patio de comidas de la FNE.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Vendedores ambulantes (foto archivo)

De cara a la próxima Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), la municipalidad de San Salvador de Jujuy lanzó la convocatoria para todos los gastronómicos locales que deseen participar del curso de manipulación de alimentos, requisito indispensable para obtener el carnet habilitante con validez nacional.

La capacitación se dictará los días 8, 9 y 11 de septiembre, en el horario de 11 a 13 horas, en la Casa de la Cultura Jorge Cafrune, ubicada en el barrio Alto Comedero.

Capacitación obligatoria para el sector gastronómico

La responsable del Departamento de Educación municipal, Carolina Alemán, explicó que el curso está dirigido a emprendedores, vendedores ambulantes, food trucks y comerciantes que quieran ofrecer sus propuestas gastronómicas durante la fiesta.

La FNE 2024 en Ciudad Cultural (Archivo)
La FNE en Ciudad Cultural (Archivo)

“El objetivo es garantizar buenas prácticas en la manipulación de alimentos, seguridad e higiene, promoviendo una alimentación saludable y segura para el público que asiste al evento”, señaló Alemán.

Asimismo, detalló que la capacitación es obligatoria para nuevos emprendedores y para aquellos que incorporen ayudantes en los puestos de venta. Aunque la mayoría de los comerciantes ya cuenta con formación previa, se trata de un curso formal con validez de tres años, que otorga un carnet habilitante.

Requisitos para participar

Finalmente, Alemán aclaró que quienes deseen asistir al curso deberán presentarse en el Centro Cultural Jorge Cafrune, siempre que estén incluidos en la nómina oficial que el área de Espacios Públicos define con los lugares asignados para la venta durante la FNE.

