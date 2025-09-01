lunes 01 de septiembre de 2025

1 de septiembre de 2025 - 17:39
Atención.

Pintada estudiantil de la FNE 2025: hasta cuándo son las inscripciones

Cuenta regresiva para lo más fuerte de la Fiesta de los Estudiantes en Jujuy. Si tu escuela quiere ser parte de la pintada, tienen tiempo de inscribirse.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Pintada estudintil.

Pintada estudintil.

El Ente Autárquico Permanente, institución que organiza la FNE 2025, convocó a los establecimientos que participan con carrozas en los desfiles, a la Pintada Estudiantil que se realizará el próximo sábado 13 de septiembre a las 9:30 hs. en Ciudad Cultural, en San Salvador de Jujuy.

Aquellos estudiantes de los colegios y escuelas interesados en ser parte de la actividad de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, deberán presentar una nota solicitando el espacio físico. La fecha límite para el trámite es viernes 5 de septiembre de 9 a 13 horas en calle Belgrano 1485 de San Salvador de Jujuy.

WhatsApp Image 2024-09-14 at 11.07.48.jpeg
Se vive a pleno la Pintada

Se vive a pleno la Pintada

¿Qué es la Pintada Estudiantil?

La actividad que se realiza en Ciudad Cultural en el barrio Alto Padilla, es de uno de los eventos más esperados por los estudiantes. En la avenida pueden pintar imágenes y consignas volcando su creatividad para la posteridad.

Innovación para los carroceros en la FNE 2025

En la última reunión se habló sobre la implementación de una billetera virtual “jujeña” destinada a los estudiantes que participan en la construcción de las carrozas. Con esta herramienta, cada joven contará con un monto asignado para adquirir alimentos y materiales durante los días de la FNE, lo que permitirá una gestión más ordenada y segura de los recursos.

Desde el Ente Autárquico destacaron que estas medidas buscan mejorar la experiencia tanto de los participantes como del público, asegurando que la Fiesta Nacional de los Estudiantes mantenga su tradición y, al mismo tiempo, incorpore nuevas herramientas tecnológicas y organizativas.

La 74° edición de la FNE se desarrollará del 17 al 27 de septiembre y se espera una gran concurrencia de estudiantes, carroceros y familias jujeñas, en un evento que combina tradición, creatividad y cultura estudiantil.

Agenda completa de la FNE 2025

  • Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.
  • Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital - Ciudad Cultural
  • Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.
  • Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.
  • Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.
  • Sábado 20 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.
  • Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.
  • Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.
  • Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.
  • Martes 23 de septiembre – 20:00 hs. Desfile grupo A en Ciudad Cultural.
  • Miércoles 24 de septiembre – 20:hs. Desfile grupo B en Ciudad Cultural
  • Jueves 25 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.
  • Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.
  • Sábado 27 de septiembre – 17:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.

