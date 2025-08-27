miércoles 27 de agosto de 2025

27 de agosto de 2025 - 15:23
Confirmado.

FNE 2025: la Elección Representante de Capital será en Ciudad Cultural

La Elección Representante de Capital de la FNE 2025 se realizará en Ciudad Cultural, según confirmó el Intendente.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
FNE 2025: se viene la Elección de la Representante de Capital en Ciudad Cultural (Archivo)

FNE 2025: se viene la Elección de la Representante de Capital en Ciudad Cultural (Archivo)

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, anunció que la Elección Representante de Capital en el marco de la FNE 2025, se llevará a cabo el domingo 14 de septiembre en Ciudad Cultural, con una puesta en escena que promete sorprender al público.

“Se está trabajando con mucho profesionalismo, con un equipo que tiene años de experiencia para organizar verdaderas fiestas que marcan el inicio de nuestra celebración mayor. Capital tiene la gran responsabilidad de dar comienzo a esta fiesta con todo el rigor y la energía que merece”, expresó el jefe comunal.

Adelantó que se repetirá el escenario de Ciudad Cultural, gracias a un acuerdo alcanzado con el Gobierno de la Provincia y el CFI. “La maravillosa carpa que allí se monta nos permitirá generar una puesta en escena con un despliegue técnico que sorprenderá a muchos”, subrayó.

FNE 2024: Capital elige su representante en Ciudad Cultural
FNE 2024: Capital elige su representante en Ciudad Cultural

FNE 2024: Capital elige su representante en Ciudad Cultural

“Ya estamos trabajando en el estudio previo y, con las candidatas electas, se viene el sorteo, la confraternidad y todo lo que ellas preparan con tanto esfuerzo”, agregó el Intendente sobre el evento que tendrá a 59 representantes confirmadas.

El sorteo del orden de pasada será el lunes 1 de septiembre. Adelantaron que el espectáculo central contará con importantes propuestas artísticas como cantantes en vivo, un grupo de baile, la participación de los bailarines de la escuela Fogo, siendo el show central del grupo Diableros.

FNE 2025: Todas las elecciones departamentales

La Fiesta Nacional de los Estudiantes se acerca y cada departamento de Jujuy ya comenzó a preparar sus elecciones locales, donde se definirá quiénes representarán a cada región en la instancia provincial. Las jornadas se desarrollarán en distintos escenarios entre el 4 y el 14 de septiembre, según el cronograma oficial:

  • Cochinoca: 6 de septiembre en Abra Pampa
  • Dr. Manuel Belgrano: 14 de septiembre (lugar a confirmar)
  • El Carmen: fecha a confirmar, en Perico
  • Humahuaca: 5 de septiembre (lugar a confirmar)
  • Ledesma: 6 de septiembre en Yuto
  • Palpalá: 5 de septiembre en el Estadio Olímpico
  • Rinconada: 4 de septiembre en Santo Domingo
  • San Antonio: 7 de septiembre en la Plaza Central
  • San Pedro: 12 de septiembre en Tiro y Gimnasia
  • Santa Bárbara: 12 de septiembre en El Piquete
  • Santa Catalina: fecha y lugar a confirmar
  • Susques: 10 de septiembre en Catua
  • Tilcara: 5 de septiembre en el Tinglado Municipal
  • Tumbaya: 5 de septiembre en Carrizal
  • Valle Grande: 4 de septiembre en Pampichuela
  • Yavi: 6 de septiembre en La Quiaca

