FNE 2025: la Escuela de Educación Técnica N° 1 tendrá la primera carroza autónoma

La Escuela de Educación Técnica 1 tendrá la primera carroza autónoma en la FNE 2025

La Escuela de Educación Técnica N° 1 “Aristóbulo Vargas Belmonte” de San Salvador de Jujuy, presentará en la FNE 2025 la primera carroza autónoma , es decir que no trabajará con un grupo electrógeno, sino con un sistema diferente para desfilar.

“Esto tiene que ver con un desafío y con una necesidad”, dijo Marcos Palacios , profesor asesor. “Primero tratar de innovar sobre un nuevo sistema que nos permita mover todos los equipos y materiales que tenemos en la carroza, sistema hidráulico y neumático, sin la necesidad de utilizar el generador”, dijo.

“Lo que se hizo es analizar costos, que nos permite mover esos dispositivos y buscar la mejor solución , que era la ejecución de un motor a combustible interno y generar el acoplamiento de este ya a la bomba hidráulica”, explicó.

Aclaró que el trabajo incluye que “el cabezal del compresor que poseemos, logramos autonomía y esto ligado también a que ya las carrozas van con baterías, ya no requeriría conectarse al sistema eléctrico”, indicó.

“Nuestro motor a combustión lo que hace es generar una energía rotativa que la transfiere a una bomba que genera la presión adecuada para que trabaje en el sistema hidráulico. En el otro motor que también se posee giraría también, se montaría sobre los cabezales del compresor para que generara aire comprimido”, subrayó.

Destacó que existirá un tablero “pero de mucha menor escala de la que ya teníamos. Será únicamente para controlar la parte automatizada que tenemos que es la neumática y la parte eléctrica suministrada por 12 voltios de batería y todo lo que sería la configuración a través de plaquetas para poder hacer los movimientos en las válvulas y electroválvulas que poseen el sistema neumático”, marcó.

“El tablero nuestro básicamente estaría, si hablamos de una energía segura de 12 voltios, 24 voltios, eso es lo que nosotros trabajamos. No trabajamos con 220 ni con 80. Obviamente que esto no podemos decir que hay un riesgo cero, porque todo implica un riesgo”, destacó el docente.

“Lo que nosotros hacemos justamente es analizar las posibles situaciones que se nos pueden presentar y en base a eso también controlar esos riesgos a través de las medidas adecuadas, que también estamos analizando y que ya estamos trabajando sobre eso”. Palacios puntualizó que ya hicieron una prueba en el canchón. “Nosotros venimos ya hace un mes probando el equipo y funciona”, cerró.

“Es un orgullo”

“Significa mucho”, dijo Luis Tolaba, uno de los carroceros de la ETP. “Es un gran avance de parte de todos los carroceros que vienen haciendo un trabajo desde hace tiempo. Empezamos a trabajar en la carroza en marzo con ventas para recaudar fondos”, destacó sobre el trabajo previo a las actividades centrales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

“Que sea la primera carroza autónoma es un orgullo. La verdad que será increíble para nosotros”, y dijo que tuvieron mucha ayuda de los profesores y de la gente. “Así pudimos sacar este gran proyecto adelante”, indicó.

Sobre los elementos que necesitan, el estudiante dijo que pueden aportar botellas de plástico “porque estamos tratando de usar todo el material reciclado. Necesitamos láminas de radiográficas, cartón y cosas para la decoración, además de LEDS o cables”, cerró.

Agenda completa de la FNE 2025

Sábado 13 de septiembre – 9:30 hs. Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural.

Pintada Estudiantil en Ciudad Cultural. Domingo 14 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Capital.

Elección Representante Capital. Miércoles 17 de septiembre – 18:00 hs. Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural.

Desfile Bienvenida Primavera en Ciudad Cultural. Jueves 18 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo A en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo A en Ciudad Cultural. Viernes 19 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Grupo B en Ciudad Cultural.

Desfile Grupo B en Ciudad Cultural. Sábado 20 de septiembre – 20:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Domingo 21 de septiembre – 14:00 a 18:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Domingo 21 de septiembre – 19:00 hs. Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural.

Elección del Paje 10 en Ciudad Cultural. Lunes 22 de septiembre – 14:00 a 17:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Lunes 22 de septiembre – 20:00 hs. Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural.

Elección Representante Provincial en Ciudad Cultural. Martes 23 de septiembre – 8:30 hs. Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica.

Congreso de la Juventud en el Centro de Innovación Tecnológica. Martes 23 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Miércoles 24 de septiembre – 16:00 a 22:00 hs. Exposición de Carrozas.

Exposición de Carrozas. Jueves 25 de septiembre – 19:00 hs. Desfile Doble en Ciudad Cultural.

Desfile Doble en Ciudad Cultural. Viernes 26 de septiembre – 21:00 hs. Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto.

Elección Representante Nacional en el Estadio 23 de Agosto. Sábado 27 de septiembre – 18:00 hs. Entrega de Premios en Ciudad Cultural.