La Cultural Fest de la FNE 2025 será el 5 de septiembre

FNE 2024: más de 10 mil estudiantes asistieron a la Cultural Fest

La cuenta regresiva hacia la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) ya comenzó y, como parte de las actividades previas, el próximo viernes 5 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de la Cultural Fest en Ciudad Cultural.

La Cultural Fest nació hace dos años con un propósito solidario: colaborar con los carroceros en la construcción de las carrozas estudiantiles. Lo recaudado en cada edición se destina a los equipos que trabajan durante meses para dar vida a las imponentes estructuras que iluminan las noches de desfile en San Salvador de Jujuy.

De esta forma, la fiesta combina el entretenimiento juvenil con la tradición solidaria, asegurando que el espíritu de la FNE se mantenga vivo en cada detalle.

FNE 2024: más de 10 mil estudiantes asistieron a la Cultural Fest FNE 2024: más de 10 mil estudiantes asistieron a la Cultural Fest Música, juventud y diversión La propuesta convoca a cientos de estudiantes que se reúnen para disfrutar de shows musicales, DJs y un espacio pensado para la juventud. Además de ser una instancia recreativa, el festival se transformó en un lugar de encuentro que refuerza la unión entre colegios y la energía previa a la llegada de la primavera. Aunque la Fiesta Nacional de los Estudiantes comenzará oficialmente días después, la Cultural Fest se convirtió en una de las citas más esperadas del calendario, marcando el inicio simbólico de las celebraciones que cada septiembre visten de color y alegría a la provincia.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.