martes 26 de agosto de 2025

26 de agosto de 2025 - 12:16
FNE 2025

La Cultural Fest de la FNE 2025 será el 5 de septiembre

La Cultural Fest se realizará en Ciudad Cultural y reunirá a cientos de estudiantes en una noche de música, baile y diversión en la previa de la FNE 2025.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
FNE 2024: más de 10 mil estudiantes asistieron a la Cultural Fest

FNE 2024: más de 10 mil estudiantes asistieron a la Cultural Fest

La cuenta regresiva hacia la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2025) ya comenzó y, como parte de las actividades previas, el próximo viernes 5 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición de la Cultural Fest en Ciudad Cultural.

Agenda completa de la FNE 2025.
¡Cuenta regresiva!

La agenda completa de la FNE 2025: todas las fechas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes
Los grupos de carrozas para la FNE 2025.
Atención.

FNE 2025: los grupos para los desfiles de carrozas

La Cultural Fest nació hace dos años con un propósito solidario: colaborar con los carroceros en la construcción de las carrozas estudiantiles. Lo recaudado en cada edición se destina a los equipos que trabajan durante meses para dar vida a las imponentes estructuras que iluminan las noches de desfile en San Salvador de Jujuy.

De esta forma, la fiesta combina el entretenimiento juvenil con la tradición solidaria, asegurando que el espíritu de la FNE se mantenga vivo en cada detalle.

FNE 2024: más de 10 mil estudiantes asistieron a la Cultural Fest
FNE 2024: más de 10 mil estudiantes asistieron a la Cultural Fest

FNE 2024: más de 10 mil estudiantes asistieron a la Cultural Fest

Música, juventud y diversión

La propuesta convoca a cientos de estudiantes que se reúnen para disfrutar de shows musicales, DJs y un espacio pensado para la juventud. Además de ser una instancia recreativa, el festival se transformó en un lugar de encuentro que refuerza la unión entre colegios y la energía previa a la llegada de la primavera.

Aunque la Fiesta Nacional de los Estudiantes comenzará oficialmente días después, la Cultural Fest se convirtió en una de las citas más esperadas del calendario, marcando el inicio simbólico de las celebraciones que cada septiembre visten de color y alegría a la provincia.

