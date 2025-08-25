lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 20:47
Dolor en el deporte.

Murió Néstor Gómez, una figura del básquet de Jujuy

Néstor Gómez fue un prestigioso jugador y entrenador de básquet de Jujuy durante muchos años. Falleció este lunes.

Claudio Serra
Claudio Serra

Murió Néstor Gómez 

Luto en el mundo del deporte jujeño. Este lunes murió Néstor Gómez, jugador y entrenador de básquet en Jujuy con una trayectoria de 50 años al frente de equipos de colegios y clubes, que lo destacaron como un prestigioso formador.

"El Negro", como se lo llamaba con cariño, fue una figura reconocida en la historia del básquet de nuestra provincia, poniéndole una pasión única que lo llevo a destacarse como jugador en sus inicios y luego como referente en la conducción técnica.

Embed - NÉSTOR GÓMEZ - Profesor de Básquet

Trayectoria de Néstor Gómez

Se inició como jugador en Gimnasia de Jujuy, tras sus destacadas actuaciones en los intercolegiales de los años 60. Luego fue entrenador de Celulosa y en la Sociedad Sirio Libanesa, con quienes consiguió títulos en el básquet local.

Néstor Gómez en sus comienzos en el básquet
Néstor Gómez en sus comienzos en el básquet

Néstor Gómez en sus comienzos en el básquet

Fue entrenador de la Selección Jujeña de Básquet en la categoría de mayores, siendo parte con varios conjuntos de torneos regionales y nacionales, conduciendo a una camada de jugadores que después se destacaron.

