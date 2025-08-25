lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 16:33
Expectativas.

Jujuy Básquet confirmó a un nuevo refuerzo para la Liga Argentina

Un joven de 20 años será parte del plantel profesional de Jujuy Básquet para la Liga Argentina que se avecina.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
JujuyBásquet confirmó a un nuevo refuerzo&nbsp;

Jujuy Básquet confirmó a un nuevo refuerzo 

Jujuy Básquet se prepara para la Liga Nacional y para eso sigue armando el plantel, en las últimas horas confirmó a un nuevo refuerzo: se trata de Francisco Fornes, un joven de 20 años que llega de Olavarría y que se destacó en la segunda categoría del básquet argentino.

Lee además
Bruno Conti logró el titulo nacional con Unión de Colón en 2022.
Liga Argentina.

Bruno Conti y su llegada a Jujuy Básquet: "Voy con las expectativas de lograr cosas importantes"
jujuy basquet confirmo al segundo refuerzo: quien es
Plantel.

Jujuy Básquet confirmó al segundo refuerzo: quién es

Es ala-pivote y mide 1.98 mts. Este año fue confirmado como nuevo jugador del Básquet Club Argentino de Marcos Juárez de Córdoba, donde sobresalió por sus capacidades en la zona pintada que hicieron que el equipo jujeño lo convocara.

Francisco Fornes es nuevo jugador de Jujuy Básquet
Francisco Fornes es nuevo jugador de Jujuy B&aacute;squet para la Liga Argentina

Francisco Fornes es nuevo jugador de Jujuy Básquet para la Liga Argentina

Las caras nuevas de Jujuy Básquet

El equipo jujeño tiene a Guillermo Tasso como el nuevo director técnico del plantel profesional. Desde la dirigencia destacaron que su perfil encaja con la filosofía del club, que combina el trabajo en divisiones formativas con la búsqueda de buenos resultados en el certamen nacional.

El armado del plantel incluye varias caras nuevas: Santiago Nesman, Ramiro Stehli, Santiago Ibarra, Augusto Rovers, Francisco Tarnowyk, Thiago Roca y Bruno Conti, son por ahora los nuevos jugadores confirmados para el 2025.

"Que el equipo transmita energía a la gente"

“Es un orgullo poder dirigir a Jujuy Básquet, el estadio es de nivel NBA, esta es una instalación modelo para la competencia. Desde el primer contacto con la dirigencia me transmitieron un proyecto serio y con una fuerte identidad local. Queremos un equipo que se haga fuerte en casa, que juegue con intensidad y que sea protagonista en cada partido”, aseguró el flamante DT.

Tasso adelantó que su propuesta de juego estará basada en la defensa férrea, las transiciones rápidas y la intensidad en cada pelota. “Mi idea es que los jugadores sientan el compromiso de defender cada pelota y que el equipo transmita energía a la gente. Queremos que la hinchada se sienta identificada y que disfrute de vernos jugar. Me gusta un básquet dinámico, agresivo y llevarlo a la gente para que lo devuelva en el aliento y la presión hacia el rival”, explicó.

El entrenador también valoró el potencial del semillero jujeño y subrayó la importancia de apostar a los talentos de la provincia: “Jujuy tiene un semillero muy interesante y hay que trabajarlo. No solo se trata de competir en el presente, sino también de proyectar jugadores que puedan seguir creciendo y representando a la provincia en el futuro”, afirmó.

