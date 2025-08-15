viernes 15 de agosto de 2025

15 de agosto de 2025 - 07:58
Incorporación.

Jujuy Básquet suma un ala-pívot para la temporada 2025-2026: quién es

De cara a la temporada 2025-2026 de la Liga Argentina de Básquet, el equipo jujeño confirmó la incorporación de un ala-pívot para el equipo titular.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Santiago Ibarra&nbsp;

Santiago Ibarra 

Empieza la cuenta regresiva para que Jujuy Básquet inicie con los trabajos de cara a la Liga Argentina 2025-2026. Por eso, en las últimas horas confirmaron un nuevo refuerzo: se trata de Santiago Ibarra, ala-pívot, de 26 años.

Quién es Santiago Ibarra, el refuerzo de Jujuy Básquet

Jujuy Básquet anunció la incorporación de Santiago Ibarra al plantel que formará parte de la temporada 2025-2026 de la Liga Argentina de Básquet. El ala-pívot tiene 26 años y es de la provincia de Buenos Aires.

El jugador tuvo paso por Regatas San Nicolás, Club Sportivo Independiente, Obras Sanitarias, Comunicaciones de Mercedes, Villa Mitre, Atenas de Carmen de Patagones, Pergamino Básquet, Obras, Jáchal Básquetbol, entre otros clubes.

Santiago Ibarra - Jujuy Básquet

Uno por uno, los refuerzos de Jujuy Básquet

Bruno Conti

El primer nombre que se conoció que integrará la lista de Jujuy Básquet para la temporada 2025/2026, es Bruno Bautista Conti, jugador de 25 años, oriundo de Junín provincia de Buenos Aires.

El base de 1.82 mentros, tuvo paso por Ciclista de Junín, Atlético Tala, Unión de Colón, Atlético Pilar, Ateneo Versalles, entre otros.

image

Thiago Roca

Jujuy Básquet informó que el escolta Thiago Roca, será el segundo refuerzo para sumarse al plantel 2025-2026 que disputará la Liga Argentina.

El jugador tiene 21 años, es oriundo de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, y su último club fue San Lorenzo de Almagro.

image

Francisco Tarnowyk

Francisco Tarnowyk, oriundo de Puerto Rico, provincia de Misiones. El escolta de 24 años, viene de hacer último paso por Oberá Tenis Club y Tomás de Rocamora en Entre Ríos.

image

