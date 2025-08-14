viernes 15 de agosto de 2025

14 de agosto de 2025 - 21:10
Fútbol.

Sportivo Palermo y Atlético El Carmen jugarán la final de la Copa Jujuy 2025

La Copa Jujuy 2025 avanza y ya tiene confirmados a los equipos que disputarán la final en la rama femenina.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Este jueves, las chicas de Sportivo Palermo se impusieron por 2 a 0 sobre Defensores de Yuto en una de las semifinales y aseguraron su lugar en la gran final de la Copa Jujuy 2025 del fútbol femenino.

Su rival será el Club Atlético El Carmen, que venció en un emotivo partido a Cusi Cusi por 4 a 3 en la ciudad de La Quiaca.

Copa Jujuy: masculino

image
Copa Jujuy: Zapla y Atl&eacute;tico San Pedro definen al otro finalista.

Copa Jujuy: Zapla y Atlético San Pedro definen al otro finalista.

En el torneo masculino, Monterrico Sur derrotó a Central Norte por 3 a 1 y ya espera rival para la final. El otro finalista saldrá del duelo entre Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro, quienes se enfrentarán en semifinales tras superar instancias definidas por penales: Zapla eliminó a Defensores de Yuto 5 a 4, mientras que San Pedro dejó en el camino a Monterrico en una tanda muy ajustada.

La definición de la Copa Jujuy 2025 promete partidos de alto nivel y un gran cierre para ambas ramas del torneo provincial.

