Monterrico Sur venció a Central Norte y es el primer finalista de la Copa Jujuy 2025

En el marco de la semifinal de la Copa Jujuy 2025, Monterrico Sur derrotó a Central Norte por 3 a 1 en el estadio "Antonio Berruezo", consiguiendo el primer pase a la final de la competencia.

Detalles del partido de Monterrico Sur vs Central Norte Los "sureños" superaron 3 - 1 a Central Norte, en el marco de la primera semifinal del certamen provincial. Roberto Quipildor, Alberto Alfaro y Julian Maraz convirtieron para el conjunto de Monterrico Sur. Mientras que Cesar Maigua descontó para el "cuervo".

copa jujuy De esta manera, Monterrico Sur enfrentará en la final al ganador de la llave entre Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro.

Con el triunfo conseguido, además de ser protagonista de la final de la Copa Jujuy, los "sureños" se quedaron con una de las dos plazas, para jugar el próximo torneo Regional Federal Amateur 25/26.

