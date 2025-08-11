lunes 11 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
11 de agosto de 2025 - 09:24
Fútbol.

Monterrico Sur venció a Central Norte y es el primer finalista de la Copa Jujuy 2025

Monterrico Sur derrotó a Central Norte por 3 a 1 y logró clasificar a la final de la Copa Jujuy 2025.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Monterrico Sur - Copa Jujuy

Monterrico Sur - Copa Jujuy

En el marco de la semifinal de la Copa Jujuy 2025, Monterrico Sur derrotó a Central Norte por 3 a 1 en el estadio "Antonio Berruezo", consiguiendo el primer pase a la final de la competencia.

Lee además
Matías Módolo - Gimnasia de Jujuy
Primera Nacional.

Matías Módolo habló de "la presión" que tiene Gimnasia de Jujuy: qué dijo
Gimnasia de Jujuy empató 1 a 1 con Mitre de Santiago del Estero
Fútbol

Gimnasia de Jujuy empató 1 a 1 con Mitre de Santiago del Estero

Detalles del partido de Monterrico Sur vs Central Norte

Los "sureños" superaron 3 - 1 a Central Norte, en el marco de la primera semifinal del certamen provincial. Roberto Quipildor, Alberto Alfaro y Julian Maraz convirtieron para el conjunto de Monterrico Sur. Mientras que Cesar Maigua descontó para el "cuervo".

copa jujuy

De esta manera, Monterrico Sur enfrentará en la final al ganador de la llave entre Altos Hornos Zapla y Atlético San Pedro.

Con el triunfo conseguido, además de ser protagonista de la final de la Copa Jujuy, los "sureños" se quedaron con una de las dos plazas, para jugar el próximo torneo Regional Federal Amateur 25/26.

monterrico sur central norte

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Matías Módolo habló de "la presión" que tiene Gimnasia de Jujuy: qué dijo

Gimnasia de Jujuy empató 1 a 1 con Mitre de Santiago del Estero

Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero: horario, árbitro y tv

Torneo Clausura: Independiente y River empataron en Avellaneda

Torneo Clausura: Boca y Racing empataron en la Bombonera.

Lo que se lee ahora
Matías Módolo - Gimnasia de Jujuy
Primera Nacional.

Matías Módolo habló de "la presión" que tiene Gimnasia de Jujuy: qué dijo

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Por obras en el Xibi Xibi, la Marcha Evocativa recorrerá las calles del centro de San Salvador video
Tradición.

La Marcha Evocativa del Éxodo Jujeño cambia de lugar

Tortilla de verduras.
En 2 pasos.

La receta de la abuela para hacer tortillas de verduras rápido y fácil

Receta del flan de la abuela.
Riquísimo.

La mejor receta de la abuela para hacer flan con solo dos ingredientes

Qué encontraron en la casa de Alto Comedero.
Investigación.

Qué comidas vendía el presunto asesino serial de Jujuy

Prepará un dulce de leche casero y llevá la tradición argentina a tu cocina.
Cocina.

Cómo hacer dulce de leche casero con pocos ingredientes y sin errores

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel