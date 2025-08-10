domingo 10 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de agosto de 2025 - 18:14
Fútbol

Gimnasia de Jujuy empató 1 a 1 con Mitre de Santiago del Estero

El Lobo jujeño igualó 1 a 1 ante Mitre en condición de visitante y quedó a dos puntos de Gimnasia de Mendoza, que por el momento gana en Chaco.

Por  Agustín Weibel
Gimnasia de Jujuy empató 1 a 1 con Mitre de Santiago del Estero

Gimnasia de Jujuy empató 1 a 1 con Mitre de Santiago del Estero

Gimnasia de Jujuy jugó un buen segundo tiempo, pero no logró concretar las chances y terminó empatando 1 a 1 con Mitre en Santiago del Estero. El gol de Quintana a los 38 del segundo tiempo le dio algo de justicia, a un Lobo que pagó caro un error defensivo y ahora marcha segundo en la Zona B.

Lee además
Gimnasia recibe a Colón en el 23 de Agosto: busca reponerse y sostener la cima video
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy recibe a Colón de Santa Fe en el 23 de Agosto
Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero: horario, árbitro y tv

Gimnasia de Jujuy empató 1 a 1 con Mitre de Santiago del Estero

Gimnasia y Esgrima de Jujuy empató 1 a 1 en su visita a Mitre de Santiago del Estero, en un partido correspondiente a la fecha 26 de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Matías Módolo dejó escapar dos puntos clave que le habrían permitido mantenerse en la cima de la Zona B.

En una primera etapa en la que el equipo jujeño fue claramente superior, generando varias chances y manejando la pelota con criterio, el Lobo se vio sorprendido a los 41 minutos con el gol de David Machado, en lo que fue prácticamente la única llegada clara del conjunto local hasta ese momento.

El golpe no desestabilizó del todo a Gimnasia, que en el complemento cambió la tónica del partido. El equipo local comenzó a replegarse en su campo, cediendo el protagonismo y dejando crecer al Lobo, que con el correr de los minutos se fue aproximando al arco defendido por Federico Jachfe.

Los cambios introducidos por Módolo contribuyeron al avance del equipo. A los 38 minutos del segundo tiempo, Alejandro Quintana aprovechó una desatención defensiva y marcó el empate para Gimnasia, que terminó llevándose un punto con sabor amargo.

Para colmo, en tiempo de descuento, Gimnasia perdió a Cristian Menéndez, quien fue expulsado por una fuerte reacción, dejando a su equipo con uno menos en los minutos finales.

Con este empate, el conjunto jujeño se mantiene segundo en la Zona B con 47 puntos, a dos del sorpresivo líder Gimnasia de Mendoza, que logra un triunfo clave en su visita a Chaco For Ever.

La próxima jornada será crucial para las aspiraciones del Lobo, que necesita recuperar la punta para mantener vivas sus chances de ascenso directo.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy recibe a Colón de Santa Fe en el 23 de Agosto

Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero: horario, árbitro y tv

Torneo Clausura: Independiente y River empataron en Avellaneda

Torneo Clausura: Boca y Racing empataron en la Bombonera.

Gimnasia de Jujuy busca prolongar el liderazgo y sostener el rendimiento

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero: horario, árbitro y tv

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral
Medio ambiente.

Desarticulan caza ilegal de especies protegidas en El Acheral

Murió un niño de dos años tras atragantarse con un caramelo en Neuquén ( foto de www.lmneuquen.com)
Tragedia.

Murió un niño de dos años tras atragantarse con un caramelo en Neuquén

Libertador: robó ropa en una feria y fue detenido al esconderse en una iglesia ( imagen ilustrativa)
Barrio Eva Perón.

Libertador: robó ropa en una feria y fue detenido al esconderse en una iglesia

Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero video
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy vs Mitre de Santiago del Estero: horario, árbitro y tv

Cortes de tránsito, horarios y distribución de hinchadas: domingo de Finde Estudiantil 2025
¡Atención!

Cortes de tránsito, horarios y distribución de hinchadas: domingo de Finde Estudiantil 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel