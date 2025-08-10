Gimnasia de Jujuy empató 1 a 1 con Mitre de Santiago del Estero

Gimnasia de Jujuy jugó un buen segundo tiempo, pero no logró concretar las chances y terminó empatando 1 a 1 con Mitre en Santiago del Estero. El gol de Quintana a los 38 del segundo tiempo le dio algo de justicia, a un Lobo que pagó caro un error defensivo y ahora marcha segundo en la Zona B.

Gimnasia de Jujuy empató 1 a 1 con Mitre de Santiago del Estero Gimnasia y Esgrima de Jujuy empató 1 a 1 en su visita a Mitre de Santiago del Estero, en un partido correspondiente a la fecha 26 de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Matías Módolo dejó escapar dos puntos clave que le habrían permitido mantenerse en la cima de la Zona B.

En una primera etapa en la que el equipo jujeño fue claramente superior, generando varias chances y manejando la pelota con criterio, el Lobo se vio sorprendido a los 41 minutos con el gol de David Machado, en lo que fue prácticamente la única llegada clara del conjunto local hasta ese momento.

El golpe no desestabilizó del todo a Gimnasia, que en el complemento cambió la tónica del partido. El equipo local comenzó a replegarse en su campo, cediendo el protagonismo y dejando crecer al Lobo, que con el correr de los minutos se fue aproximando al arco defendido por Federico Jachfe.

Los cambios introducidos por Módolo contribuyeron al avance del equipo. A los 38 minutos del segundo tiempo, Alejandro Quintana aprovechó una desatención defensiva y marcó el empate para Gimnasia, que terminó llevándose un punto con sabor amargo. Para colmo, en tiempo de descuento, Gimnasia perdió a Cristian Menéndez, quien fue expulsado por una fuerte reacción, dejando a su equipo con uno menos en los minutos finales. Con este empate, el conjunto jujeño se mantiene segundo en la Zona B con 47 puntos, a dos del sorpresivo líder Gimnasia de Mendoza, que logra un triunfo clave en su visita a Chaco For Ever. La próxima jornada será crucial para las aspiraciones del Lobo, que necesita recuperar la punta para mantener vivas sus chances de ascenso directo.

