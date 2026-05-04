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4 de mayo de 2026 - 11:01
Jujuy.

Zona de Lobos arrancó por Canal 4 con hinchas, invitados y análisis futbolero

Zona de Lobos comenzó por Canal 4, desde el estadio 23 de Agosto. Mirá en vivo el programa por YouTube.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Zona de Lobos

Zona de Lobos

Zona de Lobos

Zona de Lobos

Este lunes estrenó Zona de Lobos por la pantalla de Canal 4, desde el estadio 23 de Agosto, con un programa dedicado a Gimnasia de Jujuy y a sus hinchas. La propuesta sigue la campaña del Lobo en la Primera Nacional 2026 y contará con entrevistas, sorteos, análisis de los partidos y mucho más.

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Un programa para los hinchas del Lobo

Zona de Lobos será un espacio pensado para darle voz al hincha de Gimnasia de Jujuy. A lo largo de cada emisión, el programa acompañará el recorrido del equipo en la Primera Nacional 2026.

Además, tendrá entrevistas, sorteos, análisis de los partidos y distintos contenidos vinculados al presente del club.

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