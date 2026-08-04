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4 de agosto de 2026 - 14:55
Jujuy.

Mapa de jujeños con deudas impagas: cuál es el departamento con más deudores

El Banco Central permite consultar provincia por provincia, cuáles son las zonas con mayor cantidad de personas que no logran pagar las deudas impagas.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Mapa de deudores de Jujuy&nbsp;

Mapa de deudores de Jujuy 

Mapa de deudores de Jujuy&nbsp;

Mapa de deudores de Jujuy 

Jujuy aparece entre las 10 provincias con mayor cantidad de personas que no logran ponerse al día con sus obligaciones financieras, según una herramienta elaborada con datos del Banco Central. El mapa permite consultar provincia por provincia, ciudad por ciudad e incluso por barrios cuáles son las zonas donde la situación es más grave.

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La información, actualizada hasta junio de 2026, pone en primer plano la preocupación por la cantidad de hogares con deudas impagas. En el caso de Jujuy, el relevamiento permite observar diferencias entre departamentos y detectar cuáles concentran los niveles más altos de mora.

Jujuy está dentro del top 10

La herramienta permite ver, por primera vez, en qué provincias, ciudades y barrios se concentra la mayor cantidad de personas que no logran ponerse al día con sus cuentas.

Jujuy está dentro del top 10 de las provincias con más personas con deudas impagas. La lista es encabezada por Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Neuquén, CABA, La Pampa, Chubut, Misiones, Santiago del Estero y Jujuy.

Esta brecha territorial surge de la diferencia, medida en puntos porcentuales, entre la mayor y la menor tasa de mora local. En ese sentido, la situación de la deuda varía de manera importante entre provincias.

Brecha territorial de mora por provincias

Qué departamentos de Jujuy tienen los niveles más altos

Según el mapa elaborado con datos del Banco Central, los niveles más altos de mora en Jujuy se concentran en departamentos como Susques, Ledesma, Santa Bárbara y Valle Grande.

Todos aparecen dentro del rango más elevado visible, con porcentajes que van del 25% al 20%.

  • Susques: 24,56%
  • Ledesma: 22,21%
  • Santa Bárbara: 20,94%
  • Valle Grande: 20,01%

El resto de los departamentos, de mayor a menor

En un segundo grupo aparecen San Pedro, Palpalá y Tumbaya, con porcentajes cercanos al 20% y 18%.

  • San Pedro: 19,34%.
  • Palpalá: 18,94%.
  • Tumbaya: 18,08%.

Más abajo se ubican Santa Catalina, San Antonio, Tilcara, Humahuaca, Rinconada, Dr. Manuel Belgrano y Yavi, dentro del rango medio de mora.

  • Santa Catalina: 17,85%.
  • San Antonio: 17,69%.
  • Tilcara: 17,55%.
  • Humahuaca: 17,49%.
  • Rinconada: 17,33%.
  • Dr. Manuel Belgrano: 16,54%.
  • Yavi: 16,21%.

Luego aparece Cochinoca, con 15,45%, mientras que El Carmen figura con el porcentaje más bajo del listado, con 13,44%.

  • Cochinoca: 15,45%.
  • El Carmen: 13,44%.

Datos incluidos en el relevamiento

Los números incluyen todos los géneros y todos los rangos etarios, con información actualizada hasta junio de 2026.

El mapa muestra cómo se distribuyen las personas con deudas impagas en Jujuy y permite identificar las zonas donde la mora tiene mayor peso dentro del territorio provincial.

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